Habe mir mal wieder Hardware gegönnt, diesmal den nagelneuen Behringer Deepmind 6.Zum einen mag ich schnucklige Klein-Synthesizer mit 3 Oktaven, auch schon beim Access Virus Polar und Novation Ultranova präsent, zum anderen ist der Preis mit 739€ doch vergleichsweise überschaubar – für das Geld gibts einfach keinen 6-stimmigen Analog Synth zu haben.Der Dave Smith Movo 4x hat 4 Stimmen, Elektron Analog Keys auch.

Im Laden habe ich ausführlich die derzeit „üblichen verdächtigen“ Analog Synths getestet.Die Dave Smith Instrumente klingen in meinen Ohren im Vergleich mit dem Behringer „edler“, „klarer“, „obertonreicher“, „definierter“ würde ich sagen.Doch genau das hat für mich zumindest den Charme des Behringer Deepminds ausgemacht, was letztendlich zur Kaufentscheidung führte.In meinen Ohren hat er etwas liebevoll-dreckiges, ideal für Triphop-artige leicht metallisch-bratzige Schwebeklänge.Die Oszilatoren sind erschreckend banal – da geht fast nix, was Vielfalt bei der Klangquelle die durch den Wolf gedreht werden soll angeht.Das macht er mit Modulationsoptionen und Effekten wieder halbwegs wett.

Das Keyboard fühlt sich für mich ok an, nicht schlechter als Access Virus Polar, rein subjektiv.Dass die Bedienregler näher beieinanderliegen als beim grösseren Deepmind 12 stört mich nicht – im Gegenteil, ich komme schneller ran.Dass der Drehknopf nicht dazu verwendet werden kann, mal schnell durch die Presets zu scrollen, ist etwas verstörend.Eventuell hab ich es auch nur noch nicht kapiert.Sehr schön: Der Deepmind sendet Controllerdaten – ich kann stabil und sauber z. B. den Filter auf und zu drehen und es in der DAW aufnehmen. So kann man rasant am Sound feilen während man aufnimmt. Sehr sehr sehr schön.Die Effekte sind komplex und gut, viele Presets ersaufen aber regelrecht in Hall und Effekzirkus.Den Lüfter kann man abstellen, ich hatte nach 2 Stunden trotzdem nicht das Gefühl dass das Teil übermässig heiss werden würde.

Das Gehäuse ist sehr robust, Optik ist ok, etwas oldscool-nüchtern vielleicht, ist mir aber eh egal.Insgesamt wertig und stabil. Drehregler wären mir wohl lieber gewesen, aber so wild sind die Schieberegler auch nicht.6 Stimmen sind natürlich besser als eine oder 4 – doch bei opulenten Flächen kann das schon knapp werden. Eventuell ist da die Desktop oder DM12 Variante mit 12 Stimmen doch die bessere Wahl.Weiss nicht ob der Deepmind so der Renner für populäre Tanzmusik ist, denke da ist man mit Elektron Analog Keys oder Analog Rytm besser bedient, oder natürlich Access Virus TI und Nordlead.Für oldscool lofi wabber triphop film noir epos sciencefiction independent Musik oder den Soundtrack für nen ganz schrägen Film aber auf jeden Fall ein Geheimtip.Ich hab ihn jedenfalls gerne – er inspiriert mich.Und das ist ja schon mehr als ich erwartet habe.