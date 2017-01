Danke für den Tipp, bzw. die Produktvorstellung. Ich habe schon früher darüber nachgedacht mal einen Controller selbst zu bauen, aber war immer von der Elektronik abgeschreckt. So wie Du es schreibst scheint es mit dem USB64 wirklich einfach zu gehen (vorausgesetzt, man weiß was man überhaupt wie steuern will :-) ).

.

Hat jemand der Anwesenden Erfahrungen mit dem USB-Anschluss des USB64 an einem Mac unter Mac OS X?