… oder, wie ich zu einem Modular-Synthesizer kam.

Die Vorgeschichte

Mein Einstieg in die Welt der Synthesizer-Konfektionsware verlief wenig spektakulär und absolut vorhersehbar.

• Es passierte als ich ca 18 Jahre alt war.

• Die Einstiegsdroge war ein gebrauchter Korg MS-20.

• Mich hatten die Sounds von Jean-Michel Jarre, Kraftwerk und Tangerine Dream verzaubert.

So weit so beliebig. Danach hatte ich noch Geräte wie einen DW-6000, einen SH-101, einen JX-8P, einen Pro-One und eine TR 606. Den JX-8P habe ich immer noch. Der wird mit mir begraben. Alles andere hat mich mit mehr oder weniger tränenreichen Abschieden wieder verlassen.

Der MS-20 war (für mich) die totale Enttäuschung. Eine fürchterliche Tischhupe mit widerlichem Filter. Aber: Auf dem Teil habe ich „Synthesizer“ gelernt. Nicht nur, sondern auch wegen des Patchfeldes. Es ließ sich lustig stecken so ganz ohne Ahnung. Aber wie ich mal in einem Forum gelesen habe, am Ende klingt er halt immer irgendwie nach Hubschrauber.

Dann habe ich, wie viele andere aus der Zeit auch, eine längere Pause gemacht. Etwa um 2007 ging es dann wieder los. Seit dem hat sich wieder ganz schön was angesammelt. Vor allem analoge Synthesizer, aber auch alte Schätzchen wie ein Roland D-50, oder ein kleiner EMU-Sampler.

Nur eine Synthesizer-Gattung hat mich nie wirklich interessiert: Modular-Synthesizer. Wozu auch? Ich konnte ja mein aktuelles Equipment kaum ausreizen. Was sollte ich mich da mit einem Synthesizer-Bausatz herumschlagen. Und außerdem … aber dazu später mehr. Inzwischen ging das Eurorack-Format weltweit steil. Viele kleine Firmen machten viele kleine, ungewöhnliche Module, mit noch viel viel ungewöhnlicheren Namen. Manche Modularsysteme schienen eher eine Sammelleidenschaft zu illustrieren, und nicht ein brauchbaren Musikinstrument. Für mich waren die Modularen das Pannini-Sammelalbum der Synthesizer.