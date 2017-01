Ich habe lange gewartet und viele Testberichte gelesen. Ich war hin und hergerissen zwischen der Anschaffung des Originals oder des Mini-Plagiats, aber letztendlich überwogen dann doch die offensichtlichen Vorteile wie Garantie, USB und Anschaffungspreis.

Da ich auch die LEGACY-Version besitze, habe ich zunächst einmal konsequent einen A-B Vergleich vollzogen indem ich Patches 1:1 von einer auf die andere Plattform übertragen und dann per gehör feinjustiert habe. Und siehe da – Analog bleibt einfach Analog und Digital wirkt sehr bemüht.

Dahingehend war ich also positiv beeindruckt und auch die unkomplizierte Einbindung in mein APPLE ProLogic-Studio lief wie geschmiert. Auch in der Verarbeitung und Handhabung it der kleine eine feine Sache. Die Knöpfe sitzen ruckelfest in ihren Verankerungen und sind groß genug für eine reibungslose Editierung. Und auch an den Mini-Tasten hatte ich nichts auszusetzen. Für die Soundeditierung wunderbar – und wers größer braucht, stellt den Kleinen auf ein Masterkeyboard.

ABER:

Jetzt kommt wirklich das große ABER. Das Eigenrauschen des MS20mini ist wirklich haarsträubend. Ich bin einiges gewohnt als jemand der in jungen Jahren mit DX7 und D50 zu tun hatte – und daher vertrage ich auch einiges an \“Rauschen\“, da ich weiß, wie in einem guten Mix das Rauschen vernachlässigt werden kann.

Nicht aber beim Korg MS20mini. Das ist nunmal wirklich so, als hätte man an einem der Oszillatoren NOISE als Klangquelle eingestellt. Für harte Techno-Bretter mit voll aufgedrehtem Sägezahn, ist da nicht mehr viel zu hören. Bei jeglicher Art von soften Leadklängen ist das Rauschen aber fast genau so laut wie das Nutzsignal.

Das Ende vom Lied:

UMTAUSCH – und nun die Überlegung vielleicht doch zum Original zu greifen.