Nachdem ich nun mein C15 am letzten Samstag in Berlin mir nach ausführlicher Einweisung übergeben wurde bin ich von der Andersartigkeit dieses Instrument begeistert. Nach meinen ganzen anderen Subtraktiven oder Wavetable mit Filter Synthesizern nun mal was klanglich deutlich anderes im Keyboardzimmer.

Der Klang kann sehr feinfühlig eingestellt werden. Da wo die meisten Synthesizer 128, 256 oder so Werte haben, kann ich noch bei fast allen Parametern noch drei verschiedene Zwischenwerte einstellen. Der Focus liegt beim C15 ganz klar auf expressives Spielen. Die Latenz zwischen Notenanschlag und Ton ist so kurz wie bei keinem anderen meiner vielen Synthesizer. Es wirkt alles sehr direkt. Jeder Triller ist genau so wie man ihn spielt. Und gleichzeitig gedrückte Tasten eines perkussiven Klangs sind wirklich gleichzeitig. Damit hatte mich der C15 neben seinem besonderem Klang schon auf der Superbooth17 fasziniert. Der C15 ist nichts für DAW Spuren Arrangeure.

Der will gespielt werden. Man kann schon jetzt ohne Layering komplexe Veränderungs- und Kombinationsklänge machen. Langsame Bläser die von einem der Pedale verschiedene Klangfärbungen erhalten per Velocity zu gezupften Glasstäben übergehen lassen ist schon was feines. Der Gap-Filter als mächtige Klangregelung am Ausgang und der durchaus weit mehr als nur Flanger anbietende Zeitmodulationseffekt können Klänge nochmal deutlich anders Färben als man so denkt. Der C15 ist nach meiner Meinung nach entweder was für gute Tastatur-Spieler, die ein gut spielbares und expressives Solo-Instrument suchen, oder was für Keyboardspieler die mal was anderes als den perfekten analogen, Poly-Synth suchen. Ich habe noch nie bei einem neuen Synthesizer so viel mit so wenigen Klängen nur mit dem Spielen und nicht nur mit dem Schrauben verbracht. Die Klangsynthese ist für mich Neuland, wenn man mal von der Funktion des State Variable Filters und der Grundfunktion eines Kammfilter absieht. Sine Shaper und Phasenmodulation musste ich erst mal kennenlernen. Und Dank der ausführlichen Einweisung vor Ort bei Nonlinear Labs in Berlin-Charlottenburg habe ich das nun verstanden.

Nach einigen Stunden alleine am C15 wussten meine Finger schon immer häufiger intuitiv wo die gewünsche Funktion auf dem Bedienteil seinen eigenen Taster zum Auswählen hat. Es gibt auch keine tiefen Baumstrukturen in Menüs um die Parameter zu erreichen. Macimal muss man einen Parameter-Taster mehrmals drücken um statt des normalen Werts die verschiedenen vordefinierten Modulations Quellen für dieses Parameter zu erreichen. Die „Fernbedienung“ mittels eines Computers oder Tablets funktionierte sofort bei allen meinen Geräten ohne irgendwelche zusätzlich Software.

Die im C15 erzeugte Internetseite die man über den eingebauten WLAN-Router auf einem zeitgemäßem Browser empfangen und interaktiv nutzen kann, ist für den In- und Eyport von Klängen wichtig. Außerdem kan man Klänge per Drag&Drop ganz intuitiv sortieren, kopieren, umbenennen und auch am Bildschirm bearbeiten. Die Klänge werden im XML-Formal gespeichert und sind so auch als Textdatei lesbar. Kein Hexadezimal-Zahlen-Dauerwurst wie bei SysEx. Da kann man auch mal eben Klänge umbennenen oder die verschiedenen Kommentartexte die man auch am Gerät bei einem Klang erstellen und lesen kann am Rechner bequem bearbeiten. Das Datenformat ist also optimal offen und verständlich, auch ganz ohne Dokumentation.