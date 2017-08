Mit dem Electro hat Nord einen echten Renner im Programm, der nun in der Version 5 Features mitbringt, die von vielen Nord-Fans lange vermisst wurden. Zu nennen wäre an erster Stelle ein Display. Doch was kann der Electro 5D und lohnt sich der Umstieg von einem älteren Modell?

Das Electro-Prinzip

Was benötigt der Live-Keyboarder auf der Bühne? Orgel, Piano, Rhodes und ggf. mal einige Strings, Pads, DX-Pianos, Lead Sounds. Schaut man auf die Bühnen der 70er Jahre, findet man: Hammond B3, Flügel oder Upright Piano, Rhodes, String Machines und ggf. einen Moog Synth. In den 80ern kommt dann der allgegenwärtige DX7 hinzu. Wenn man nun nicht glücklicher Besitzer all dieser Raritäten ist (und darüber hinaus einige Roadies und einen LKW sein Eigen nennt), wird es schwer.

Was ein Glück, dass mit der Erfindung von Samplern und Sample Romplern die Sounds der Klassiker transportabel wurden. Mit den Workstations hatte man dann auch noch gleich einen Sequencer mit an Bord und gefühlte 1000 Sounds. Doch o weh, irgendwie zündeten die gesampleten Sounds nicht so richtig. Alles blieb statisch und das nachträgliche Verändern von Samples durch Filterhüllkurven etc. brachte bei vielen dieser klassischen Sounds nicht das gewünschte Ergebnis. Erste digitale Orgelkeyboards kamen auf den Markt und sollten zumindest im Fall der B3 wieder das Zugriegel-Feeling zurückbringen und klangen, sofern man ein Original-Leslie anschloss, schon recht authentisch. Für den Rest mussten weiterhin digitale Keyboards, oft Workstations der Platzhirschen Yamaha, Korg und Roland, herhalten.

2001 erschien der erste Nord Electro, der sich anschickte, die Welt der elektro-mechanischen Keyboards in einem Gerät zu vereinen. Die Besonderheit war dabei, dass der Electro die B3 nicht per Samples simulierte, sondern mit Digital Modelling die klanglichen Aspekte der B3 versuchte digital abzubilden. Der im Vergleich zu Samples viel lebendigere Sound begeisterte schnell die Keyboarder. Zwar musste man auf richtige Zugriegel verzichten, doch der Vorteil der digitalen LED-Bars war deren Speicherbarkeit und die genaue Reproduzierbarkeit der Einstellungen. Außerdem mit an Bord: Samples von Rhodes, Wurlitzer, Hohner Clavinet, Grand Piano, CP80 Piano und eine durch viele Regler einfach zu bedienende Effektsektion, die den Sound mit Effekten wie Chorus, Phaser, Flanger, Tremolo, EQ, Rotary, Overdrive etc. aufwertete. Eigentlich also alles, was man für die authentische Simulation der berühmtesten Sounds der Musikgeschichte benötigt.