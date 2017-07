Ich habe seit mittlerweile 14 Jahren den Roland JV-1080 hier stehen den ich damals als Restposten noch neu erworben habe und ich verwende das Gerät eigentlich bis heute ganz gern.

Die akustischen Klänge können zwar vielleicht nicht mit GB-großen aktuellen Sampling-Libraries mithalten, klingen aber immer noch gut genug um in aktuellen Produktionen verwendet werden zu können.



Einige Presets klingen auch für heutige Ohren wohl ziemlich bombastisch und beeindruckend.

Das Preset \“Cathedral\“ z.B. sollte wohl wirklich nur in Kathedralen verwendet werden, da zu kleine Kirchen einzustürzen drohen ob der Klanggewalt…;)

Die eigentliche Stärke stellen aber die nicht-so-natürlichen bis hin zu total künstlichen Klänge dar und da hat man aufgrund der Synthese und der großen Auswahl an Wellenformen wirklich enorm viel Potential, das wohl in Jahren noch nicht ganz ausgeschöpft sein dürfte.

In dem Artikel sind mir aber auch ein paar Ungereimtheiten aufgefallen:

Die Keyboardvarianten des JV-1080 sind nicht etwa JV-80 oder JV-1000.

Diese beiden Geräte sind 1-2 Jahre älter, bieten weniger Stimmen, weniger Wellenformen und auch keinen EFX-Prozessor und sind demnach auch nicht klangkompatibel mit JV-1080/2080 (für die\’s ja jede Menge Sounds gibt). Die Keyboardvariante des JV-1080 wäre der XP-50.

Auch stimmt es nicht, dass der JV-2080 neue Effekte bietet, es ist vielmehr so, dass der JV-2080 im Gegensatz zum JV-1080 drei EFX-Prozessoren hat (der 1080 nur einen).

Die Effekte an sich sind also dieselben, aber in einer Performance können beim 2080 bis zu drei verschiedene EFX verwendet werden (beim 1080 eben nur einer).