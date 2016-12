Da positive Eigenschaften des MX-1 bereits in Produkt-Präsentationen und wohlwollenden Besprechungen hinlänglich ausgebreitet wurden, möchte ich hier nur einige Minus-Punkte aufführen, die möglicherweise für die Kauf-Entscheidung relevant sind:

(1) Der Kopfhörer-Ausgang rauscht hörbar.

(2) Bei den globalen Master-FX (MFX) fehlt definitiv ein Reverb. Dieser Mangel lässt sich nur unzureichend via Send/Return beheben:

(3) Das über den Send-Weg eingespeiste Signal fügt der Summe erhebliches Rauschen hinzu (genauer: ab etwa 12-Uhr-Stellung des Return-Potis ist das Rauschen m.E. inakzeptabel).

(4) Die MFX wirken immer nur global, d.h. es lassen sich nicht verschiedene Effekte je verschiedenen Kanälen zuweisen. Auch lässt sich nicht für verschiedene Kanäle gesondert festlegen, wie stark der MFX jeweils wirken soll, d.h. das Dry/Wet-Verhältnis wirkt ebenfalls immer nur global.

(5) Die (digitale) Delay-Sektion bei den MFX erzeugt bei maximalen Einstellungen hörbar abgeschnittene Töne und „Aliasing“.

(6) Die Beat-Effekte (BFX) lassen sich nicht kombinieren, d.h. es lässt sich entweder nur Filter, nur Side Chain oder nur Slicer verwenden und die in einem Modus gesetzten Sequencer-Steps werden beim Umschalten einfach in den nächsten Modus übernommen.

(7) Während aktivierter Filter und Side Chain BFX das Signal unverändert „durchlässt“, sofern keine Steps gesetzt sind, muss man im Slicer-Modus umgekehrt zuerst Steps setzen, damit man (nämlich an den fraglichen Steps) überhaupt etwas hört (extrem irritierend, wie ich finde).

(8) Ich benutze eine Elektron MonoMachine als stabile Midi Master Clock und habe das MX-1 als Slave; von dort geht Midi via Aira-USB an zwei andere Roland Geräte. Wenn ich bei der MnM z.B. 137 BPM als Tempo festlege und dann nach einer halben Stunde das Midi-Kabel abziehe zeigt das MX-1 = 136.6 BPM und die TR-8 = 137.3 BPM, d.h. die Clock „driftet“ – und zwar NUR bei den am MX-1 und den hier angeschlossenen Geräten; die anderen, die direkt an der MnM hängen, halten das Tempo.

(9) Und zum Aira-Link: Es ist etwas ärgerlich, dass man nicht einzelne Instrumente(ngruppen) der TR-8 verschiedenen Kanälen im MX-1 zuweisen kann. / Und dann ist alles noch „proprietär“…