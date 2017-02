Welcher Saxophonist kennt das nicht: man kommt Abends von der Arbeit nach Hause und möchte sich noch gerne etwas musikalisch Ablenken vom Alltag, wenn da nicht die lieben Nachbarn wären, die doch viel lieber in Ruhe dem Fernsehprogramm frönen wollen. Und gerade für uns Saxophonisten ist dies ein immenser Eingriff in unsere musikalische Entfaltung.

Seit einigen Jahren kamen mehrere Varianten eines so genannten Saxophon Dämpfer auf den Markt. Am Anfang waren es noch Taschen, in denen das Saxophon steckte und man nach einigen Minuten aus dem schwitzen in diesem „Sack“ nicht mehr wirklich spielen konnte und wollte! Die Dämpfung dieser „Säcke“ ließ auch sehr zu wünschen übrig! Dann gibt es noch die Dämpfervariante der Schwämme, die im Instrument verteilt werden. Jedoch ist die Dämpfung dieser Schwämme mangelhaft und diese lösen sich nach einiger Zeit einfach auf. Seit einigen Jahren ist von der japanischen Firma „Best Brass“ ein Saxophondämpfer auf dem Markt. Dies ist ein aus Kunststoff bestehender Koffer in dem das Saxophon hineingelegt und etwas kompliziert befestigt wird und man die Hände durch zwei Löcher steckt. Es ist noch eine komplexe und leider auch anfällige Technik eingebaut, die es ermöglicht sich per Kopfhörer selbst spielen zu hören. Doch auch der Preis von über 500 Euro ist schon sehr extrem hoch. Von dem Best Brass Saxophon Dämpfer gab es auch noch einen chinesischen Klon, dieser ist zwar um einiges billiger, jedoch auch wesentlich schlechter verarbeitet und ist in Europa wegen Patentrechten nicht erhältlich!

Nun gibt es seit einigen Wochen einen neuen Alt Saxophondämpfer auf dem Markt: SAX ONE. Ich hatte die Chance diesen persönlich zu testet und bin von diesem sehr angetan, doch dazu genauer:

VERARBEITUNG

Der Dämpfer besteht aus zwei Kunststoffschalen (in verschiedenen Farben erhältlich) die durch eine einfache und doch sehr ausgeklügelte magnetische Vorrichtung sicher zusammengehalten werden. In der hinteren Schalenhälfte ist eine Art kleiner Ständer für das Saxophon fest eingebaut. Dort kann jeder Saxophontrichter sicher und schadenfrei eingehangen werden, da der Ständer gepolstert und auch leicht modifizierbar ist. Beide Schalen sind komplett mit hochwertigen Akustikmatten ausgefüllt. Eine kleine Aussparung der an vorderen Kunststoffschale ist für den S-Bogen gedacht. Die Verarbeitung ist sehr sauber und lässt wirklich auf europäische Handarbeit schließen, wie der Dämpfer auch beworben wird: „100% Handmade in Europe“. Ein chinesisches Kunststoffprodukt sieht nach meiner Erfahrung wirklich schlechter verarbeitet aus! Schlussendlich ist auf der Rückseite der hinteren Schale eine Halterung für einen ganz gewöhnlichen „Herkules“ Saxophonhochständers angebracht, mit der man den kompletten Dämpfer samt Saxophon sicher an den „Herkules“ Hochständer einhängen kann! Der „Herkules“ Ständer ist sogar im Lieferumfang enthalten!