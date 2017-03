He he! Also Anspruch hört sich so abwertend an. ;) Ich moduliere auch lieber meine Hardware zu tode und lass noch das FM-Geschwader darüberfliegen. Noch ein bischen Romplersauce und Outboard FX dazu….. Dann können von mir aus noch ein paar Plugins dazu kommen.

Als 40+ Generation habe ich Probleme mit Plugins, vor allem weil die Ergebnisse mir so 2D erscheinen und Leute, der Fun-Faktor geht sprichwörtlich durch die Decke im Vergleich mit Tablet und Maus. Meine zwei Kreuzer. Tutu mir leid lieber Urs! ;)