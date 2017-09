Anfang der 90er Jahre sah man sie haufenweise in Kaufhäusern rumliegen in allen Größen und Formen: Home- und Entertainer-Keyboards. Roland, Yamaha und CASIO buhlten hauptsächlich um die Gunst der Kunden. Die Heimorgel hatte ausgedient und war doch viel teurer, Synthesizer waren für die familiäre Weihnachtsmusik zu eintönig und da war das komplette Orchester aus der Tischhupe eine willkommene Unterlage für den Weihnachtsbaum. Angefangen hat der Trend vielleicht mit Stefan Remmler, der beim Nr.1-Hit von Trio „Da, da, da“ sein CASIO VL-Tone in die Kamera der ZDF Hitparade hielt. Zumindest fällt mir kein anderes Ereignis ein, bei dem ein Keyboard so populär war. Praktisch

waren und sind sie allemal, so kann man doch mit einigen Tasten zumeist netzunabhängig stimmige Unterhaltungsmusik zaubern und zahlreiche Arrangements nehmen einen sogar das Spielen ab. Heute allerdings ist die Auswahl begrenzt, in typischen Kaufhäusern, wie Karstadt oder Kaufhof habe ich sie Jahrzehnte schon nicht mehr gesehen. Eine kleine Ausnahme übrigens war das inzwischen nicht mehr existente Kaufhaus Brinkmann in der Hannoveraner Innenstadt in der Nähe der Markthalle. Dieses hatte sich hauptsächlich auf Unterhaltungselektronik spezialisiert und in der untersten Etage befand sich eine gut ausgestattete Musikabteilung. Hier lagen nicht nur teure Entertainer-Keyboards herum, sondern sogar Synthesizer und Studio-Equipment.

Für mich war das immer eine gute Adresse, die Neuheiten anzuspielen. In diesem Beitrag möchte ich mich mit der PSR-Serie von Yamaha auseinandersetzen, auch wenn ich klar sagen muss, dass mir Rolands LA-Synthese zur damaligen Zeit deutlich besser gefiel. Allerdings waren die Instrumente häufig teurer und das Einstiegsmodell E-16 war so teuer, wie Yamahas PSR-600, das Topmodell der Mittelklasse. Das E-16 bot zwar deutlich weniger Features, dafür aber die besseren Sounds, aber bleiben wir doch bei Yamaha.

Genau wie CASIO war das Angebot von Yamaha vollständig, vom Keyboard um knapp über 100 Mark bis zum Riesen-Entertainer über 3.000 Mark war alles vertreten. Die Mittel- und Oberklasse war vielfältig, aber die Unterschiede klar umrissen. Im Verlauf der Zeit sah man vermehrt auch Funktionen in unterem Preissegment zum Standard werden, während Yamaha im Top-Modell wieder eins draufgesetzt hat. Dabei scheute Yamaha auch nicht vor Innovationen zurück, wie beispielsweise die Modulations- und Pitchbend-Walze des PSR-4500 und dem Nachfolger PSR-4600. Die eingesetzte DASS-Klangerzeugung war auch ein Novum und verschwand wieder recht schnell vom Markt, sie basierte auf einer Kombination von PCM- und FM-Klangerzeugung. An der Produktnummer konnte man damals sowohl das Preissegment, als auch die Serie erkennen. Zweistellige Modelle, wie das PSR-46 und PSR-47 waren die Einstiegsmodelle für das Kinderzimmer.

Dreistellige Modelle, wie das PSR-500, richteten sich schon an gehobenes Publikum, während sich das PSR-2700 und PSR-4600 an innovative Musiker richteten. Das PSR-6700 mit 76 Tasten und einem ausladenden Gehäuse war damals das Flaggschiff Anfang der 90er und klang auch dementsprechend gut und bot sogar einige Klangeingriffsmöglichkeiten. Die Konkurrenz schlief aber nicht, so musste sich Yamaha in diesem Preissegment mit Technics und Roland den Markt teilen. Das Technics sx-KN800 und sx-KN1000 waren auch gefragte Instrumente, wie auch Rolands Modelle E-66 und E-86. Im unteren Preissegment rundete Yamaha das Angebot mit den Portasound-Modellen ab, so verfügten die Modelle der PSS-Serie über Mini-Tasten, teils auch mit sehr viel Ausstattung und sogar MIDI.