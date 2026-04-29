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LEWITT LCT 440 PURE Stereopaar, Mikrofon

Jetzt auch als Stereopaar erhältlich!

29. April 2026
lewitt lct 440 pure stereo pair mikrofon

LEWITT LCT 440 PURE Stereopaar, Mikrofon

Bereits länger bietet der österreichische Hersteller LEWITT das Mikrofon LCT 440 PURE an. Ab sofort ist dieses auch als Stereopaar erhältlich.

LEWITT LCT 440 PURE Stereopaar

Mit dem LCT 440 PURE Stereopaar holt man sich zwei Mikrofone ins Studio, die flexibel eingesetzt werden können, u.a. bieten sich Gitarre, Schlagzeug, Gesang oder Voice-Over an.

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lewitt lct 440 pure stereo pair

Wie bei seinen anderen Stereopaaren nutzt LEWITT bei der Auswahl der passenden Mikrofonpärchen einen automatisierten Mess- und Paarungsprozess, um aufeinander abgestimmte Paare mit identischen technischen Daten und klanglichen Eigenschaften herzustellen. Dabei misst LEWITT den Frequenzgang und die Empfindlichkeit jedes einzelnen Mikrofons. Ein Algorithmus vergleicht alle gemessenen Frequenzgänge und stellt daraufhin die perfekten Paare zusammen.

Das LEWITT LCT 440 PURE Stereopaar wird in einem robusten Transportkoffer nach geliefert, der Platz für die beiden Mikrofone, Shock-Mount, Mikrofonhalterungen, Windschutz, magnetischen Poppschutz und die Stereostange bietet.

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lewitt lct 440 pure stereo pair

Die 1-Zoll-Kapsel des LCT 440 PURE ist laut Hersteller den Spitzenmodellen von LEWITT nachempfunden und liefert einen präzisen Klang. Hierfür sorgen u.a. auch das geringe Eigenrauschen von 7 dB(A) und der hohe Dynamikbereich von 133 dB(A).

Hier die technischen Daten:

  • Frequenzbereich: 20 bis 20.000 Hz
  • Charakteristik: Niere
  • Empfindlichkeit: 27,4 mV/Pa, -31,2 dBV/Pa
  • Eigenrauschen: 7 dB (A)
  • max. Schalldruckpegel bei 0,5 % THD: 140 dBSPL
  • Dynamikbereich: 133 dB (A)

Das LEWITT LCT 440 PURE Stereopaar ist ab sofort zum Preis von 599,- Euro (UVP) erhältlich. Einzeln kostet das Mikrofon 269,- Euro.

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Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

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