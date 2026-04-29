Jetzt auch als Stereopaar erhältlich!

Bereits länger bietet der österreichische Hersteller LEWITT das Mikrofon LCT 440 PURE an. Ab sofort ist dieses auch als Stereopaar erhältlich.

LEWITT LCT 440 PURE Stereopaar

Mit dem LCT 440 PURE Stereopaar holt man sich zwei Mikrofone ins Studio, die flexibel eingesetzt werden können, u.a. bieten sich Gitarre, Schlagzeug, Gesang oder Voice-Over an.

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Wie bei seinen anderen Stereopaaren nutzt LEWITT bei der Auswahl der passenden Mikrofonpärchen einen automatisierten Mess- und Paarungsprozess, um aufeinander abgestimmte Paare mit identischen technischen Daten und klanglichen Eigenschaften herzustellen. Dabei misst LEWITT den Frequenzgang und die Empfindlichkeit jedes einzelnen Mikrofons. Ein Algorithmus vergleicht alle gemessenen Frequenzgänge und stellt daraufhin die perfekten Paare zusammen.

Das LEWITT LCT 440 PURE Stereopaar wird in einem robusten Transportkoffer nach geliefert, der Platz für die beiden Mikrofone, Shock-Mount, Mikrofonhalterungen, Windschutz, magnetischen Poppschutz und die Stereostange bietet.

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Die 1-Zoll-Kapsel des LCT 440 PURE ist laut Hersteller den Spitzenmodellen von LEWITT nachempfunden und liefert einen präzisen Klang. Hierfür sorgen u.a. auch das geringe Eigenrauschen von 7 dB(A) und der hohe Dynamikbereich von 133 dB(A).

Hier die technischen Daten:

Frequenzbereich: 20 bis 20.000 Hz

Charakteristik: Niere

Empfindlichkeit: 27,4 mV/Pa, -31,2 dBV/Pa

Eigenrauschen: 7 dB (A)

max. Schalldruckpegel bei 0,5 % THD: 140 dBSPL

Dynamikbereich: 133 dB (A)

Das LEWITT LCT 440 PURE Stereopaar ist ab sofort zum Preis von 599,- Euro (UVP) erhältlich. Einzeln kostet das Mikrofon 269,- Euro.