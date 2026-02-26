LEWITT bringt das LEWITT MTP 5 auf den Markt

Heute wurde das neue LEWITT MTP 5 vorgestellt, ein dynamisches Gesangsmikrofon für den professionellen Live-Einsatz. Das Modell soll vor allem eine zuverlässige Klangqualität mit hoher Rückkopplungsfestigkeit verbinden. Zielgruppe sind vor allem Sänger, die ein solides und vielseitiges Bühnenmikrofon suchen.

Affiliate Links Lewitt MTP 5 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 109,00€

LEWITT MTP 5: Mikrofon für den Live-Betrieb

Das neue MTP 5 von LEWITT arbeitet mit einer dynamische Kapsel, die auf die Anforderungen lauter Bühnen abgestimmt wurde und dafür sorgen soll, dass sich Stimmen gut im Mix durchsetzen können, während störende Schärfen vermieden werden. Die Nierencharakteristik des Mikros hilft dabei, Umgebungsgeräusche auf lauten Bühnen zu reduzieren und dank einer Frequenzabstimmung sollen hochfrequente Anteile anderer Instrumente ebenfalls ausgeblendet werden.

ANZEIGE

Bauweise und Handling für den Live-Alltag

Das Gehäuse des Mikrofons besteht vollständig aus Metall und ist damit auf den dauerhaften Einsatz im Live-Alltag ausgelegt. Korb und Griff vom MTP 5 sind beide entsprechend robust ausgeführt und ein Ring im unteren Bereich des Korbs soll die Auswirkungen von Cupping, also dem Umgreifen des Mikrofonkorbs und dem dadurch entstehenden dumpfen Sound, reduzieren.

ANZEIGE

Affiliate Links Lewitt MTP 5 S Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 119,00€

Die Kapsel ist außerdem intern entkoppelt, wodurch Griffgeräusche verringert werden und ein Windschutz hilft dabei, Popplaute zu kontrollieren.

Versionen, Lieferumfang und Preis vom LEWITT MTP 5

Das MTP 5 ist in zwei Ausführungen erhältlich, nämlich mit oder ohne Ein/Aus-Schalter. Die Variante mit Schalter eignet sich optimal für Anwendungen im Bereich von Moderationen oder als Talkback. Zum Lieferumfang gehört ein Mikrofonclip, eine Transporttasche und der Windschutz. Der Kaufpreis liegt bei 109,- Euro für die Version ohne Schalter und bei 119,- Euro für die Version mit Schalter.