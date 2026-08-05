Mixing-Plug-in (nicht nur) für die DAW

Lewitts Space Replicator, ein Plug-in für das Mixen in virtuellen Studios und für Mix-Translation-Checks, hat ein großes Update erhalten und ist ab sofort in der Version Lewitt Space Replicator 2.0 erhältlich. Die wichtigsten Informationen dazu haben wir euch in der folgenden News zusammengestellt.

Lewitt Space Replicator 2.0

Als Antwort auf das Feedback der Community bietet Space Replicator 2.0 jetzt die Möglichkeit, das Hörerlebnis präzise an individuelle Bedürfnisse anzupassen, einschließlich einem einstellbaren Raumanteil, EQ uvm..

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Das Update auf den Lewitt Space Replicator 2.0 bringt außerdem Zugang zum idealen Mix-Raum nach den offiziellen Standards der Europäischen Rundfunkunion (EBU), einen neuen Analyse-Raum und neue Kopfhörer-Simulationen mit sich, darunter gängige und weit verbreitete Mixing-Kopfhörer.

Die neuen Features im Überblick:

Standalone-Funktionalität – keine DAW erforderlich

Verbesserte Audioqualität und Performance sowie Zero-Latency-Betrieb

Passe jeden Raum mit eigenem Raum-EQ und einstellbarem Raumanteil an deinen Geschmack an

Stimme den Gesamtsound mit dem neuen Output-EQ ab

Mische genau so viel Kopfhörer-Kompensation bei, wie du möchtest

Gleiche Unterschiede bei Kopfhörern oder Gehör mit dem Balance-Regler aus

Speichere deine Lieblings-Setups als User-Presets

Neue Räume

Idealer Mix-Raum nach den offiziellen Standards der Europäischen Rundfunkunion (EBU)

Analyse-Raum mit idealen Lautsprechern für kritisches Hören

Neue Kopfhörer-Simulationen

H-M50x

H-770

H-7506

Das Plug-in Space Replicator 2.0 ist auch in Form einer Essential Edition erhältlich. Mit dem 2.0 Update erhalten Essential User Zugang zu personalisierten binauralen Profilen für ein noch präziseres Stereo-Erlebnis. Außerdem bekommen Essential User einen neuen akustischen Raum gratis: das Wohnzimmer mit Smartphones und Laptops als Wiedergabesystemen.

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Das neue Space Replicator 2.0 Update ist für alle registrierten Nutzer kostenlos. Als Vollversion kostet Space Replicator 99,- Euro, Space Replicator Essential gibt es bereits zum Preis von 49,- Euro. Alle weiteren Informationen findet ihr hier.

Wer sich aktuell für ein neues Audiointerface interessiert und sich gleichzeitig das Plug-in Space Replicator zulegen möchte, sollte sich die Lewitt Connect-Interfaces anschauen, denn die Space Replicator Essential Lizenz ist im Software-Paket der Connect-Interfaces enthalten.