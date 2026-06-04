ANZEIGE
ANZEIGE

Lindell Audio LiN76 Mk2, FET-Kompressor

Google Preferred Source Badge für AMAZONA.de

Mk2-Version des günstigen Kompressors

4. Juni 2026
lindell audio lin76 mk2 kompressor

Lindell Audio LiN76 Mk2, FET-Kompressor

Knapp drei Jahren nach der Präsentation des LiN76 bringt Lindell Audio eine zweite Version auf den Markt. Der Lindell Audio LiN76 Mk2 wurde an einigen Stellen verbessert und wird zeitnah im Handel erhältlich sein.

Lindell Audio LiN76 Mk2

Das Herzstück des neuen Lindell Audio LiN76 Mk2 bildet die überarbeitete Kompressor-Schaltung, die laut Hersteller auf höhere Leistung und geringes Rauschen optimiert wurde. Ein neu entwickelter, speziell für den LiN76 Mk2 gefertigter Übertrager, soll für mehr Klarheit und einen satten Klang sorgen.

ANZEIGE

Lindell Audio LiN76 Mk2, FET-Kompressor

Eine weitere Neuerung ist die Möglichkeit, zwei Geräte über Cinch-Anschlüsse zu kombinieren, um so auch Stereo-Signale bearbeiten zu können. Außerdem wurde das externe Netzteil des LiN76 durch ein internes Netzteil mit klassischem Kaltgeräteanschluss ersetzt, was sicherlich viele Studio-Nutzer freuen wird.

Im alltäglichen Einsatz soll der LiN76 Mk2 ab sofort mit einer True-Bypass-Funktion überzeugen, die einen direkten A/B-Vergleich ermöglicht. Dazu gibt es eine Trim-Funktion zur Kalibrierung der VU-Meter sowie eine überarbeitete Bedienung, die dem traditionellen Verhalten des 1176-Kompressors folgt – drehen der Regler im Uhrzeigersinn für schnelleren Attack und Release, gegen der Uhrzeigersinn für langsamere Settings.

ANZEIGE

Lindell Audio LiN76 Mk2, FET-Kompressor

Klanglich orientiert sich der LiN76 Mk2 an unterschiedlichen Versionen des 1176-Kompressors. So ist die Eingangsstufe laut Hersteller von den Schaltungen der Rev. D- und Rev. G-Versionen inspiriert, die Ausgangsstufe basiert dagegen auf der Rev. A-Schaltung. Die Kompressionsstufe des LiN76 Mk2 nutzt dagegen eine FET-Topologie, die an frühe Designs aus dem Jahr 1976 erinnert und vom Hersteller aufgrund ihres klanglichen Charakters ausgewählt wurde.

Der Lindell Audio LiN76 Mk2 ist ab sofort bestellbar. Der UVP-Preis beläuft sich auf 532,- Euro.

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Über den Autor
Profilbild

Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

Profil ansehen
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Softube Bus Processor 670, Kompressor-Plug-in

Softube Bus Processor 670, Kompressor-Plug-in

29.05.2026 |0
NAMM 2026: ART Pro VLA III, Kompressor

NAMM 2026: ART Pro VLA III, Kompressor

23.01.2026 |0
Test: AEA 1029, Stereo-VCA-Kompressor

Test: AEA 1029, Stereo-VCA-Kompressor

01.05.2026 |2
Test: Rupert Neve Designs OptoFET, Dual Stage Kompressor

Test: Rupert Neve Designs OptoFET, Dual Stage Kompressor

09.02.2026 |7
Test: FabFilter Pro C3, Kompressor-Plug-in

Test: FabFilter Pro C3, Kompressor-Plug-in

02.02.2026 |4
Test: Cranborne Audio Brick Lane 500 Modal PWM-Kompressor

Test: Cranborne Audio Brick Lane 500 Modal PWM-Kompressor

30.01.2026 |7
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X