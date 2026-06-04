Mk2-Version des günstigen Kompressors

Knapp drei Jahren nach der Präsentation des LiN76 bringt Lindell Audio eine zweite Version auf den Markt. Der Lindell Audio LiN76 Mk2 wurde an einigen Stellen verbessert und wird zeitnah im Handel erhältlich sein.

Lindell Audio LiN76 Mk2

Das Herzstück des neuen Lindell Audio LiN76 Mk2 bildet die überarbeitete Kompressor-Schaltung, die laut Hersteller auf höhere Leistung und geringes Rauschen optimiert wurde. Ein neu entwickelter, speziell für den LiN76 Mk2 gefertigter Übertrager, soll für mehr Klarheit und einen satten Klang sorgen.

ANZEIGE

Eine weitere Neuerung ist die Möglichkeit, zwei Geräte über Cinch-Anschlüsse zu kombinieren, um so auch Stereo-Signale bearbeiten zu können. Außerdem wurde das externe Netzteil des LiN76 durch ein internes Netzteil mit klassischem Kaltgeräteanschluss ersetzt, was sicherlich viele Studio-Nutzer freuen wird.

Im alltäglichen Einsatz soll der LiN76 Mk2 ab sofort mit einer True-Bypass-Funktion überzeugen, die einen direkten A/B-Vergleich ermöglicht. Dazu gibt es eine Trim-Funktion zur Kalibrierung der VU-Meter sowie eine überarbeitete Bedienung, die dem traditionellen Verhalten des 1176-Kompressors folgt – drehen der Regler im Uhrzeigersinn für schnelleren Attack und Release, gegen der Uhrzeigersinn für langsamere Settings.

ANZEIGE

Klanglich orientiert sich der LiN76 Mk2 an unterschiedlichen Versionen des 1176-Kompressors. So ist die Eingangsstufe laut Hersteller von den Schaltungen der Rev. D- und Rev. G-Versionen inspiriert, die Ausgangsstufe basiert dagegen auf der Rev. A-Schaltung. Die Kompressionsstufe des LiN76 Mk2 nutzt dagegen eine FET-Topologie, die an frühe Designs aus dem Jahr 1976 erinnert und vom Hersteller aufgrund ihres klanglichen Charakters ausgewählt wurde.

Der Lindell Audio LiN76 Mk2 ist ab sofort bestellbar. Der UVP-Preis beläuft sich auf 532,- Euro.