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Line 6 Helix Stadium Native, Amp Plug-in

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Vollwertiger Amp-Modeler als Plug-in

6. August 2026
Line 6 Helix Stadium Native

Line 6 Helix Stadium Native

Mit dem Line 6 Helix Stadium Native Plug-in gibt es jetzt das ganze Paket der Hardwaregeräte auch für die DAW. Besitzer eines Helix Stadium Floorboards können bei den Preisen sparen, eine kostenlose Version gibt es aber auch.

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Line 6 Helix Stadium Native – jetzt auch als Plug-in

Warum nicht die ganze Software, die ohnehin im Inneren meines Floorboard-Modelers läuft, auch bequem zuhause auf dem Mac oder PC nutzen? Diese Frage stellen sich viele User. Darum ist es schön zu hören, dass es immer häufiger auch Plug-in-Versionen der einschlägigen Modeler gibt.

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So jetzt auch beim Helix Stadium. Line 6 Helix Stadium Native bietet dir im Grunde genommen alle Funktionen der Hardware in Plug-in-Form für deine DAW (VST3/AU/AAX). Damit fällt das Recorden noch einfacher aus.

Line 6 Helix Stadium Native

Line 6 Helix Stadium Native beinhaltet dabei die gleichen Amp-, Cabinet- und Effekt-Modelle wie die Floorboards inklusive dem neuen Agoura Amp Modeling. Genauer gesagt gibt es 132 Amps mit 152 Kanälen, über 260 Effekte und über 60 Lautsprechersimulationen.

Besonders ist die neue „Preset-Clips“-Funktion. Dabei handelt es sich um integrierte Audio-Clips, die beim Vorhören von Factory-Presets helfen, den richtigen Sound zu finden. Ohne dabei selbst spielen zu müssen. Ein gelungenes Feature zur schnellen Klangfindung!

Außerdem gibt es als eigenständiges Plugin im Bundle die Proxy Clones. Damit können Captures der eigenen Signalkette erstellt werden, wie man es von anderen Herstellern kennt.

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Das Line 6 Helix Stadium Native Plug-in interagiert zudem mit der Hardware, sofern man diese besitzt. Mit der 15-tägigen Testversion kann man sich erst mal einarbeiten, ohne direkt Geld ausgeben zu müssen.

Apropos kein Geld ausgeben: Mit Line 6 Helix Stadium Native Intro gibt es auch eine kostenlose Version des Plug-ins. Diese bietet natürlich einen abgespeckten Funktionsumfang, liefert aber mit 5 Amps und 16 Effekten samt der Möglichkeit, Impulsantworten und bis zu zwei Proxy Clones zu laden, genügend Features zum Einstieg. Damit wird einem erst mal nicht langweilig.

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Preis und Verfügbarkeit

Das Line 6 Helix Stadium Native Plug-in kostet 399,99 US-Dollar. Besitzt man bereits Helix Stadium Hardware oder die Vorgängerversion, Helix Native, reduziert sich der Preis auf 99,99 US-Dollar.

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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