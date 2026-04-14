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Liquid Sky d-vices Smudgetizer Pro, Bitchrusher

Modulierbares Crushing bis 2 Bit

14. April 2026

Liquid Sky d-vices Smudgetizer Pro am

Mit dem Liquid Sky d-vices Smudgetizer Pro wird ein Hardware-Bitcrusher angekündigt, der sich über Modulationseingänge und MIDI in ein Setup einbinden lässt. Das Pedal/Desktop-Gerät hat den gleichen Formfaktor wie das Zen Delay, das ebenfalls in Zusammenarbeit mit Ingmar Koch (Liquid Sky Artist Collective) entstand.

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Liquid Sky d-vices Smudgetizer Pro

Smudgetizer arbeitet in Stereo und ist nicht nur für Synthesizer, Groovegear und Drum-Machines gedacht, sondern kann auch mit Gitarre, Stimmen und anderen Klangquellen verwendet werden. Die beiden Kanäle lassen sich unabhängig voneinander einstellen oder im Link-Modus miteinander koppeln.

Pro Kanal ist ein LFO vorhanden, der zu einer eingehenden MIDI-Clock bzw. analogen Clock synchronisiert werden kann. Außerdem geben die LFOs ihre Signale über CV-Buchsen auf der Rückseite aus, um sie mit anderen Geräten nutzen zu können. Darüber hinaus sind CV-Eingänge zur Steuerung des Bitcrushers vorhanden.

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Die CV- und MIDI-Buchsen sind im 3,5 mm TRS-Format ausgeführt, sodass eine Einbindung von Eurorack-Systemen und semi-modularen Synthesizer problemlos erfolgen kann. Die Audioein- und -ausgänge sind im 6,3 mm-Format gehalten.

Liquid Sky d-vices Smudgetizer Pro kann ab sofort zum Preis von 299,- Euro zzgl. MwSt und Versand vorbestellt werden. Die Auslieferung wird voraussichtlich ab August erfolgen.
Es ist auch eine Eurorack-Version geplant, die zum Ende des Jahres erscheinen soll.

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der jim RED

Ich habe viele Seiten der Musikbranche und Technik kennengelernt: Handel, Vertrieb, Entwicklung, Konzeption, Produktion, Beta-Tests, Programmierung, Studioarbeit, Live-Gigs... daher betrachte ich einen Testkandidaten immer aus mehreren Blickwinkeln.

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