Liquid Sky D-Vices V4CO & GLITHc BOARD eXPENDR, Eurorack-Modul

Liquid Sky D-Vices kündigt mit V4CO und dem dazu gehörenden GLITHc BOARD eXPENDR (sic) einen komplexen Wavetable-Oszillator für Eurorack-Modularsysteme an.

Der V4CO besitzt zwei 8 Bit Wavetable-Einheiten, die mit 16x 16 Waves ausgestattet sind, die sich allerdings voneinander unterscheiden. Dazu ist jeweils ein Suboszillator angegliedert. Jede der vier Klangquellen verfügt über einen eigenen Audioausgang, zusätzlich ist zwei Mix-Ausgänge (mit und ohne Suboszillatoren) vorhanden.

Der Tuning-Bereich erstreckt sich über acht Oktaven und ein chromatischer Quantizer ist integriert.

Jedem Oszillator ist ein analoger VCA angeschlossen, die auch übersteuert werden können. Es gibt Steuereingänge für Hard-Sync, lineare FM sowie die Shape- und Mix-Funktionen. Die beiden Oszillatoren lassen sich separat in den LFO-Modus versetzen, um komplexe Modulationssignale zu erzeugen.

Zur Erweiterung ist der GLITHc BOARD eXPENDR gedacht, mit dem sich vielfältige Manipulationen des internen Routings und der Auflösung erzielen lassen. Es können individuelle Einstellungen für die Bit-Rates von Wave, Bank und Wavetable vorgenommen werden. Dazu kommen vier Logikfunktionen: AND, OR, NAND und NOR sowie drei Mini-Sequencer zur Steuerung von Bank, Wave und Wavetable.

Außerdem enthält der Expander einen MIDI-Eingang sowie drei Thru-Buchsen und ein Multiple für analoge Signale.

Liquid Sky D-Vices V4CO und der GLITHc BOARD eXPENDR sollen voraussichtlich zum Ende des Jahres erhältlich sein. Preise wurden noch nicht genannt.