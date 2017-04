Neben dem Antelope Audio Orion, Audiointerface stellt der amerikanische Hersteller auch sein neues Flaggschiff vor, das Antelope Audio Goliath HD Audiointerface.

64 I/O Kanäle über HDX, USB3.0 und Thunderbolt mit Accusonic Vorverstärker und FPGA FX für Protools HD und native DAW basierende, digitale Aufnahme Systeme.

One Interface to Rule them All

Kompatibel zu Mac oder PC bietet es neben den oben genannten Schnittstellen auch eine zweifache MADI Verbindung, kompatibel zu Dante Bridge Produkten. Man kann sogar simultan eine HD und eine native DAW parallel betreiben.

Mit zwei Höheneinheiten beinhalten das Interface 16 von Antelopes neuen Accusonic Mikrofon Vorverstärkern, jeder mit einem eigenen Gain Regler. Die 32 analogen Inputs bieten eine Dynamik Spanne bis 124db, die 32 Outputs gehen sogar auf 129db. Dazu kommen 4 Gitarren DI Eingänge, zwei auf Transformer basierenden ReAmp outs, ein eingebautes Talkback, zwei Kopfhörer Ausgänge und ein Paar analoge Inserts. Synchronisiert werden kann nahe zu jede Art: AES, MADI, S/PDF und BNC, Loop Syncoder, Standard Word Clock und mehr.

Wenn das mal keine Ansage ist. Mehr Details sind auf der Homepage zu finden oder einfach die nächsten Tage direkt auf der Frankfurter Musikmesse vorbei schauen. Zu finden ist die Messe Neuheit, genau wie das Orion, in Halle 9.0 E28.