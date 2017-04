Live – Musikmesse 2017: Astro Spatial Audio, Sara II

Auf der Prolight and Sound wird nicht nur aktuelle Technik präsentiert, sondern auch Zukunftsmusik im wahrsten Sinne des Wortes. Spatial Sound Wave (SSW), eine Entwicklung des Fraunhofer-Instituts, bringt dreidimensionalen Klang auf eine ganz neue Ebene. Die Klangreproduktion ist dabei aber nicht Kanal-basiert, sondern Objekt-basiert. Das virtuelle Vögelchen kann nun tatsächlich durch den Raum fliegen. Die Firma Astro Spatial Audio macht immersiven Sound für uns Tonschaffende nutzbar und hat mit Sara II ihre neue Premium Rendering Engine auf den Markt gebracht.

Sara II basiert auf einem Linux-System und bietet bis zu 64 MADI oder 128 Dante-Netzwerkpfade bei einer Auflösung von 24 Bit/48kHz. Alle Pfade können wenigstens 32 Audio-Inputs zugewiesen werden, die wiederum in bis zu 128 unabhängige Klangquellen umgerechnet werden können. Das können sowohl ebene Wellen als auch Punktschallquellen sein. Die objektbasierte Audio-Verarbeitung wird dabei 40 mal pro Sekunde pro Klang-Objekt synchronisiert, um eine möglichst akkurate Klangreproduktion zu erhalten. Die Latenz des Systems beträgt laut Hersteller 5ms. Die Steuerung von Sara II funktioniert Browser-basiert. Das heisst, egal ob Mac, PC, iOS oder Android, mit quasi jedem Gerät lässt sich Sara II steuern. Bis zu 10 Geräte können sogar zeitgleich auf die Rendering Engine zugreifen. Das Gerät ist sogar mit dem OSC-Protokoll (Open Sound Control) ausgestattet, so dass Sara II praktisch von jedem Midi-Controller gesteuert werden kann. Aber auch Controller für Video-Spiele können durch das OSC-Protokoll genutzt werden. Das 19 Zoll Rackgerät mit drei Höheneinheiten besitzt eine 128 GB SSD-Festplatte, die erweitert werden kann. Das ist der erste Schritt zu Theatern oder Konzert-Sälen die echten immersiven 3D-Sound bieten können. Da darf man gespannt sein, was uns die Zukunft klanglich noch zu bieten hat.