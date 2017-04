Live – Musikmesse 2017: Dexibell Combo J7

Letztes Jahr kam Dexibell mit einem sehr wohlklingenden Digital Piano als Debut nach Frankfurt, diesmal überraschte man mit einer Orgel.

Ganz nah dran am legendären Hammondsound, das zeigt schon der erste Höreindruck. Das Besondere aber: Es gibt motorisierte Zugriegel. Das wird jeden Orgelspieler sicherlich interessieren, denn bei den bisherigen Hammond Clones finden wir zwar regelmäßig ebenfalls Zugriegel, jedoch ist die aktuelle Position eines gespeicherten Presets allenfalls per Display abzurufen.

In Sachen Tonerzeugung bedient sich Dexibell einer sogenannten T2L, was mit Sampling plus Modelling Technologie beschrieben wird. Dabei beschränkt sich der Hersteller nicht nur auf die bekannten Vintage Hammond Klänge, sondern liefert mit Compact und Continental auch legendäre Transistorsounds. Damit nicht genug, auch das Modell Pipe gibt es.

Abgerundet wird die Klangabteilung mit verschiedenen typischen Orgeleffekten wie Rotary, Overdrive, Vibrato/Chrous sowie weitere inklusive 3-Band-Equalizer.

Überhaupt hat man mit Features nicht gespart, es gibt eine längere Spezifikationsliste, darunter auch Audio/MIDI-Recorder, Rhythmus Patterns via X-MURE App für iPhone und iPad (kostenlos dabei). Und bei den Anschlüssen geht es ähnlich komfortabel zu.

Der Preis wird mit Euro 2.390,– angegeben, und bereits im Mai ist Erstauslieferung angekündigt.