Live – Musikmesse 2017: Ferrofish A32 Dante

Die deutsche Firma Ferrofish hat auf der gerade beginnenden Prolight and Sound 2017 ihren 32-Kanal AD-Wandler A32 in einer Dante-Version vorgestellt. Das kompakte 19 Zoll-Gerät besitzt auf der Minimal-Fläche von einer Höheneinheit ganze 32 symmetrische Eingänge im D-Sub Format, die in Abtastraten von 32 kHz bis 192 kHz gewandelt werden können. Anschlussseitig präsentiert sich das A32 äußerst professionell, denn es verfügt über vier S/MUX-fähige Adat-Ein- und Ausgänge, BNC-Wordclock Anschlüsse sowie Midi-Ein- und Ausgänge.

Zusätzlich bietet die Wandler-Einheit nun auch 64 Ein- und Ausgänge über den Dante-Netzwerkport. Das Gerät lässt sich somit problemlos in bestehende Dante-Netzwerke einbinden. Digitale Mehrspur-Aufnahmen können damit auch ohne ein zusätzliches Audio-Interface aufgezeichnet werden. Damit ist das Gerät eine kompakte Allzweckwaffe für Studio und Live. Alle 64 Kanäle sind dabei über die 4 TFT-Displays gleichzeitig im Pegel sichtbar und alle Funktionen können direkt am Gerät eingestellt werden. Der interne Mixer basiert auf einem 400MHz Sharc-DSP und bietet umfangreiche Routing- und Mixing-Möglichkeiten sowie eine individuelle Delay-Kompensation auf allen Ausgängen. Auch an einen Kopfhörer-Ausgang zur Tonkontrolle vor Ort wurde gedacht.