Live – Musikmesse 2017: JBL VTX A12

Der Harman Konzern stellt auf der diesjährigen Prolight and Sound mit dem JBL VTX A12 ihren neuesten Zuwachs der VTX-Serie von JBL vor. Das Mittelklasse-Line Array wurde laut Hersteller von Grund auf neu entwickelt, wobei vor allem auf Nutzerwünsche gehört wurde. Dafür hat JBL die führenden Techniker der Live-Zunft befragt, was sie am meisten frustriert und was ein Line Array besser machen würde. Dabei wurde klar, dass es nicht ausreicht, den besten Klang zu liefern. Im harten und stressigen Tour-Alltag zählt die praktische Handhabung mindestens ebensoviel wie die Klangqualität. So wurde also großes Augenmerk auf einfaches und zeitsparendes Rigging sowie auf einen platzsparenden Transport nach der Show gelegt.

Neu entwickelt wurde in der VTX A12 die Hochton-Sektion. Sie beinhaltet drei Hochton-Treiber, bei denen der Phase-Plug und das Wave-Guide in einem Teil kombiniert sind. Dadurch wird die Empfindlichkeit über 6 kHz erhöht bei gleichzeitig geringeren Verzerrungswerten und weniger Gewicht. In das Waveguide wurden auch die vier 5 Zoll Mittelton-Treiber integriert. Der Tiefton wird wiederum von einem 12 Zoll Treiber abgegeben, der die numehr vierte Generation von JBL´s patentierter Differential Drive-Technologie beinhaltet. Damit erreicht die VTX A12 ein Höchstmaß an Schallpegel pro Kilogramm Gewicht, eine gute Basswiedergabe und einen horizontalen Abstrahlwinkel von 90 Grad bis hinunter auf 300 Hz. Um den Unbilden der Natur wiederstehen zu können, ist die Box nach dem IP55-Standard wettergeschützt und auf Wunsch kann dieser Schutz sogar weiter ausgedehnt werden. Der Frontgrill schützt die Lautsprecher-Teile vollflächig und lässt gleichzeitig eine Reihe an Farboptionen zu, so dass auch farbliche Sonderwünsche für Festinstallationen und Veranstaltungen möglich sind. Der Linienstrahler soll wohl schon im April verfügbar sein.