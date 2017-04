Live – Musikmesse 2017: Korg Grandstage

Obwohl es sich noch um einen Prototyp handelt, zeigte Korg das neue Grandstage trotzdem schon. Erstmals also in Europa präsent, nachdem Soundmeister Jack Hotop es zuvor bei der Winter NAMM der Öffentlichkeit in einer recht ausführlichen Demo vorgeführt hat. Ansehen können Sie sich das hier: https://www.youtube.com/watch?v=aUsupF9YHz8

Gleich 7 Engines hat Korg im Grandstage untergebracht und dass man dabei zumindest teilweise beim Kronos geräubert hat, dürfte keine Überraschung sein. Da das Instrument noch nicht fertig ist, wollen wir allzu viele Vermutungen an dieser Stelle mal lieber lassen. Außer einem Fakt: Die Korgies sind in Sachen Digital Piano anerkanntermaßen ziemlich auf Zack und auch die verschiedenen Kronos Engines haben sich in den letzten 6 Jahren weltweit in der Spielpraxis bestens bewährt. Ein paar Vorschusslorbeeren hat sich das Grandstage damit also durchaus verdient.

Optisch gibt es dagegen eher Anleihen beim bekannten SV-1 Digital Piano, jedenfalls hinsichtlich der Anordnung verschiedener Bedienelemente für die Anwahl der Klänge. Darüber hinaus gibt es eine zentrale Sektion für Klangfavoriten, hier kennt jemand also die Bedürfnisse der Bühnenmusiker, wo alles großflächig und schnell erreichbar sein soll. Selbst die Effekte können unmittelbar ohne irgendwelche Menüs und Display-Pages angewählt und eingestellt werden. Das gilt auch für den 3-fach Equalizer, der mit Slidern zu bedienen ist.

Noch gibt es keine genaueren Details zu Preis und Erstauslieferung, aber wir bleiben dran.