Live – Musikmesse 2017: Yamaha Rivage CS-R10-S

Die Pro Audio Division des japanischen Konzerns Yamaha feiert auf der diesjährigen Prolight and Sound den 30. Jahrestag der Veröffentlichung ihres ersten digitalen Mischpults und bringt für sein Mixing System Rivage PM10 einen neuen Controller und ein Software-Update mit.

Der neue Controller mit der leicht kryptischen Bezeichnung CS-R10-S besitzt etwa zwei Drittel der Größe des originalen CS-R10, soll aber den gleichen Komfort und die Funktionalität bieten wie der große Controller. Mit einem künftigen Software-Update soll die Dual Console-Funktion es ermöglichen, zwei Controller mit einer einzigen DSP-Engine des Rivage Mixing Systems zu verbinden, so dass z.B. getrennte Bedienoberflächen für FOH- und Monitor-Sound möglich werden.

Das dafür nötige Software-Update wird auch zwei neue Plugins mit sich bringen. Zum einen wird es eine Live-Version des Eventide H3000 Ultra Harmonizer Plugins für die Rivage Plattform geben, sowie das Dan Dugan Sound Design – automatic mixer plugin. Zwischen Yamaha und Eventide besteht eine Kooperation, so dass der originale Klang des legendären H3000 im Rivage System verfügbar sein wird wobei gleichzeitig eine reibungslose Integration in die Yamaha-Mischumgebung gewährleistet sein soll.

Das Automatic Mixer Plugin von Dan Dugan Sound Design bietet eine automatische Gain-Anpassung für bis zu 64 Mikrofon-Kanäle in Echtzeit und das laut Hersteller mit einem Fingerspitzengefühl und einer Balance, die ansonsten nur durch mehrere Tontechniker möglich wäre. Das Plugin unterdrückt Feed-Back sowie Kammfilter-Effekte, die bei einer hohen Anzahl an offenen Mikrofon-Kanälen in unmittelbarer Nähe schnell auftreten können. Damit drängt sich das Rivage Mixingsystem für die Durchführung großer Tagungen fast schon auf. Der Controller CS-R10-S und das Software-Update V1.5 sollen laut Yamaha im dritten Quartal 2017 verfügbar sein.