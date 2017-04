Live – Musikmesse: Focal Shape 40, Shape 50, Shape 65, Studiomonitore

Der französische Hersteller Focal bringt eine komplett neue Serie von Studiomonitoren mit auf die Musikmesse 2017. Focal Shape 40, Shape 50 und Shape 65 nennen sich die drei für das Nahfeld-Monitoring ausgelegten Speaker.

Die drei in Frankreich entwickelten und hergestellten Monitore verfügen laut Hersteller über neueste Ansätze im Bereich der Monitoring-Lösungen. Ausgestattet mit zwei passiven Radiatoren und neuen Cones für Woofer und Tweeter sollen die Focal Shape 40, 50 und 65 fünf Innovationen zur Maximierung der akustischen Transparenz in sich vereinen. Ein schickes Äußeres gepaart mit zahlreichen Einstellmöglichkeiten zur akustischen Optimierung in kleinen Räumen.

Focal Shape 40

Der kleinste der neuen Serie ist mit einem 4 Zoll Woofer und einem 1 Zoll Tweeter aus Aluminium-Magnesium ausgestattet. Diese werden von zwei separaten Class AB Verstärkern mit jeweils 25 Watt Leistung angetrieben. Anschlussseitig werden XLR und Cinch geboten, der maximale Schalldruck liegt bei 102 dB SPL, der Frequenzgang erstreckt sich von 60 Hz bis 35 kHz. Drei Klangeinstellungen (Bass, Mitten/Bass und Höhen) sind im Bereich von +/- 3 dB bzw. +/- 6 dB schaltbar, hinzu kommt ein Hochpassfilter bei 80 Hz.

Focal Shape 50

Die nächst größere Variante ist die Shape 50 die aufgrund des etwas größeren Woofers mit 5 Zoll etwas tiefer hinunter kommt. Hier gibt Focal einen Frequenzgang von 50 Hz bis 35 kHz an. Der Verstärker für den Bass-/Mittenbereich ist hier mit 60 Watt Leistung auch deutlich größer ausgelegt. Auch die Einstellungen hinsichtlich der Klangregelung sind etwas luxuriöser. Das Hochpassfilter kann hier wahlweise bei 45, 60 oder 90 Hz angesetzt werden, die anderen drei Einstellungen entsprechen denen der Focal Shape 40. Der maximale Schalldruck liegt hier bei 106 dB SPL. Focal empfiehlt die Shape 50 für Räume, die kleiner als 12 qm sind.

Focal Shape 65

Die größte im Bunde ist die Focal Shape 65, ebenfalls ein 2-Wege-System, diesmal allerdings mit 6 Zoll Woofer und 1 Zoll Hochtöner. Diese werden von einem 80 Watt Verstärker für den Bass-/Mittenbereich sowie einem 25 Watt Verstärker für den Hochtöner angetrieben. Der maximale Schalldruck liegt laut Focal bei 109 dB SPL, der Frequenzgang beginnt bei der Shape 65 bereits bei 40 Hz.

Die Klangeinstellungsregler decken sich mit denen der Shape 50, dreifach einstellbares Hochpassfilter, ein Bassregler (0-250 Hz), ein Mittenregler (160 Hz, Q=1) sowie ein Höhenregler (4,5 – 35 kHz), jeweils mit +/- 6 dB (Bass) bzw. +/- 3 dB (Mitten, Höhen).

Die Gehäuse aller Shape Monitore bestehen aus MDF und verfügen über keinen Bassreflexport, so dass eine wandnahe Aufstellung möglich sein soll.

Alle drei Monitore werden ab Januar 2018 erhältlich sein. Die unverbindlichen Preisempfehlungen belaufen sich auf netto 399,- Euro (Shape 40), 549,- Euro (Shape 50) und 699,- Euro (Shape 65). Hier kommt dann noch die Mehrwertsteuer drauf.