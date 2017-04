Live – Musikmesse News 2017: Friedman Amplification erweitert das Sortiment

Die Verstärker von Friedman Amplification sind heiß begehrt, nun erweitert Dave Friedman auf der Musikmesse 2017 seine Produktpalette um einige weitere Geräte – und darunter sind nicht nur Gitarrenverstärker. Neu im Programm befinden sich die Tour Pro Pedalboards, die es in drei verschiedenen Ausführungen geben wird und die auch zusammen im Bundle, mit dem neuen Power Grid Netzteil und dem Buffer Bay 6, einer Patchbay für das Pedalboard mit integriertem MIDI-Anschluss, angeboten werden. Eine gepolsterte Tasche gehört ebenso zum Lieferumfang der Pedalboards, wie auch diverse Patchkabel und das gute alte Velcro-Tape zum Befestigen der geliebten Tretminen.

Die Preise bewegen sich auf bekannt hohem Friedman Niveau und reichen von 249,- USD für das kleinste Board (Modell 1520) bis hin zu knapp 650,- USD für die größte Variante (Modell 1530) inklusive des Buffer Bay 6 und dem Power Grid Netzteil.

Ebenfalls bald auf dem Weg in den Fachhandel sind zwei neue Röhrenpedale von Friedman Amplification – das Fuzz Fiend und das Motor City Drive. Beide Pedale besitzen ein technisches identisches Layout mit einer zentral eingesetzten und nur halb bedeckten 12AX7A Röhre, einer Dreiband-Klangregelung sowie ein Poti für die Stärke der Verzerrung bzw. des Fuzzsounds. Der Preis für jedes der Pedale liegt bei knapp 300,- USD.

Zwei neue Amps werden auf der Musikmesse ebenfalls präsentiert. Da ist zum einen der Pink Taco Mini Combo, der als abgespeckte Version des BE-100 erscheint und zum anderen die Handtaschenversion des Dirty Sherley, der sinngemäß den Namen Dirty Sherley Mini Combo trägt.

Beide Combos verfügen über zwei EL84 in der Endstufe, was für eine Leistung von rund 20 Watt genügt, sind mit einer Dreiband-Klangregelung ausgestattet und verfügen über einen Effektweg. Mit einem „Gain Structure Switch“ lässt sich zudem die Charakteristik des (verzerrten) Sounds in drei Stufen einstellen. Ein 10″ Celestion Greenback macht den Friedman-Sound hörbar.

Preise stehen noch nicht fest, doch auch hier sollte man sich schon auf etwas mehr einstellen. Sind ja schließlich alle handgemacht, die Amps von Friedman Amplification.