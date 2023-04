Live-Sets im Überblick für DJs: Sequencer

Live-Sets ohne Rechner? Mit dem passenden Sequencer ist es möglich!

In den letzten Teilen unserer Reihe zum Thema Live-Set für DJs haben wir euch nicht nur die Grundlagen und Aufbauweisen eines Live-Sets erklärt, sondern auch einige Synthesizer, Drum-Machines, Sampler und passende Audiointerfaces vorgestellt. Bislang hat sich dabei alles auf das Zusammenspiel mit einem Rechner und der Software Ableton Live bezogen, aber wie geht es eigentlich ohne eine DAW und einen Computer an sich? Um diese Frage zu beantworten, möchten wir heute auf das Thema der Sequencer eingehen und euch zeigen, wie ihr abseits des Bildschirms nicht nur Musik machen könnt, sondern diese auch live ohne Computer performt.

Doch was genau ist und macht ein Sequencer?

Ein Sequencer ist ein Gerät, das eine Abfolge von musikalischen Noten, Klängen oder Steuerbefehlen generieren und manipulieren kann. Sequencer können eigenständige Geräte oder aber in Synthesizern oder Drum-Machines verbaut sein.

Ein prominentes Beispiel hierfür wäre zum Beispiel Rolands TR-808 oder TR-909, die über einen 16-Step-Sequencer verfügen. Dabei wird bei der Aktivierung des Steps das ausgewählte Instrument getriggert. So ist schnell die Off-HiHat programmiert. Bei diesem Beispiel kann jedoch nicht die Tonhöhe eingegeben werden.

Bei der Roland TB-303 ist dies jedoch der Fall. So können hier auch einzelne Noten und Slides über den Sequencer eingegeben werden.

Vorteilhaft an Sequencern, die in den jeweiligen Geräten verbaut sind, ist die direkte Handhabung und Übersicht. So weiß man immer genau, wo welche Sequenz läuft.

Der Nachteil ist jedoch, dass eine nicht zentralisierte Handhabung von Sequenzen einen parallelen Wechsel zur nächsten Sequenz nicht einfach gestaltet. Spätestens wenn mehr als zwei Geräte im Einsatz sind und man nur zwei Hände hat, bekommt man hier also Probleme.

So gibt es also auch Geräte, die nicht über eine direkte Klangerzeugung verfügen, sondern nur die einzelnen Steuerbefehle ausgeben. Dies kann über CV oder Gate sein, wenn es in ein modulares System gehen soll oder einfach über MIDI. Dementsprechend simpel ist auch die Verkabelung. Beim Sequencer schließen wir das MIDI-Kabel über MIDI Out an und verbinden dies mit dem MIDI In Anschluss des Synthesizers. Hierbei können wir die gewünschten Geräte auch problemlos in Reihe schalten. Sollte man also noch einen weiteren Synthesizer oder eine Drum-Machine verbinden wollen, muss man also nur den MIDI Out des ersten angeschlossenen Synthesizers mit dem MIDI In des weiteren Geräts verbinden. So weit, so gut.

Auf dem Sequencer muss man dann den jeweiligen MIDI-Kanal des anzusteuernden Gerätes auswählen und kann mit der Eingabe von Noten oder direkten Triggern beginnen.

Die meisten Sequencer haben eine graphische Oberfläche, in der ihr eure Befehle sehen und die erstellten Sequenzen in Reihe schalten könnt. Dies ermöglicht euch, Song-Strukturen anzulegen und euch beliebig in diesen zu bewegen. Eben genau so, wie es bei Ableton Live mit den „Szenen“ möglich ist.

AKAI MPC Live 2 – Sampler oder Sequencer?

Ein Sequencer, den wir euch innerhalb unserer Live-Set für DJs Reihe bereits unter einem anderen Gesichtspunkt vorgestellt haben, ist die AKAI MPC Live 2. Nicht nur als Sampler kann man dieses wunderbare Gerät einsetzen. Ein Ratschlag von uns ist jedoch folgender: Sucht euch aus, zu welchem Zweck ihr ein Gerät für euer Live-Set auswählt. Die AKAI MPC kann man sowohl als Sampler, als auch als Sequencer benutzen, wir würden euch jedoch, basierend auf unserer Erfahrung, davon abraten, das Gerät für beides gleichzeitig zu verwenden. Da man sich so zu leicht selbst ein Bein stellt und das sollte natürlich vermieden werden.

Nichtsdestotrotz ist die AKAI MPC Live 2 ein hervorragender Sequencer. Allein ein Blick auf die Rückseite zeigt, egal ob MIDI oder CV/Gate, hier wird man fündig. Zusammen mit den tollen Swing-Funktionalitäten, für die die MPC-Reihe bekannt ist, kann man hier schnell abwechslungsreiche Sequenzen für mehrere Geräte erstellen. Zudem ist der Bildschirm der AKAI MPC Live 2 gut sortiert, sodass man auch im Eifer des Gefechts den Überblick behalten kann. Die AKAI MPC Live 2 ist mit einem Preis von 1069,- Euro sicherlich nicht günstig, aber das Gesamtpaket, was man erhält, ist schlichtweg gewaltig. Neben den Sequencer-Funktionen und dem Einsatz als Sampler wird das Gerät nach wie vor mit großartigen kostenlosen Updates unterstützt. Die MPC Live 2 funktioniert wunderbar als Standalone-Gerät, gerade durch seinen integrierten Akku und den internen Lautsprecher ist man stets flexibel. Den vollständigen Test könnt ihr hier nachlesen.

Pioneer Toraiz Squid – ein Sequencer fürs Improvisieren

Auch die Pioneer-Toraiz-Reihe haben wir euch in unserem Artikel zu Samplern vorgestellt. Heute soll es aber nicht um den SP-16, sondern um den Pioneer Toraiz Squid gehen. Dieser Multitrack-Sequencer kommt auch mit den notwendigen Anschlüssen für CV/Gate und MIDI und erinnert von seiner Oberfläche auch an eine Drum-Machine oder einen Sampler. Hier findet man aber einen vielseitig anwendbaren Sequencer, der sich nicht nur im Studio gut macht, sondern auch auf der Bühne. Neben Harmonizer- und Chord-Funktionen, mit denen auch als ungeübter Musiker schnell wohlklingende Harmonien gelingen, hat man mit dem direkten Eingriff in die Abspielrichtung ein handliches Tool für die Bühne, welches erstellte Patterns interessant und abwechslungsreich hält. Letzteres wird besonders dadurch ermöglicht, dass einzelne Sequenzen auch eine ungerade Anzahl an Steps besitzen können. Patterns können sowohl live als auch über eine Step-Eingabe ins Gerät gespeist werden. Hinzu kommt die Speed-Modulation-Sektion. Mit einer Art LFO kann hier die Abspielgeschwindigkeit innerhalb eines Patterns moduliert werden. Zusätzlich gibt es mit dem Groove-Bend noch die Möglichkeit, die Abspielgeschwindigkeit händisch direkt zu manipulieren. Ein großartiges Feature für den Einsatz im Live-Set. Die Übersicht ermöglichen zwei kleine OLED-Displays. Zwar kann man hier wichtige Informationen über Tracks, einzelne Steps und die MIDI-Kanal-Zuweisung erhalten, im Vergleich mit beispielsweise der AKAI MPC Live 2 ist dies jedoch eher unübersichtlicher. Dies muss jedoch nichts Schlechtes sein, sondern es kommt auf eure Präferenz an. Der Pioneer Toraiz Squid lädt zu improvisierten Live-Performances ein. Mit diesem Gerät kann man sich mit ein wenig Übung getrost ohne großartige Vorbereitung auf die Bühne stellen und loslegen, wobei man stets auf eine interessante Reise mitgenommen werden kann.

Wer mehr über den Pioneer Toraiz Squid lesen möchte, der findet den ausführlichen Test hier. Der Sequenzer liegt bei einem Preis von 539,- Euro.

AKAI Force

Ein weiterer wunderbarer Kandidat für einen Sequencer im Live-Set ist sicherlich die AKAI Force. Die 8 x 8 Matrix erinnert ein wenig an die Ableton Live Push 2 ,auf die wir schon im zweiten Part unserer Reihe eingegangen sind. Der große Bildschirm ermöglicht natürlich eine grandiose Übersicht über das Geschehen und die Ansicht erinnert auch stark an Ableton Live. Ein wunderbares Feature für den Einsatz bei einem Live-Set ist sicherlich der Cross-Fader. Wie auch beim Elektron Octatrack MK2 können hier einzelne Spuren wahlweise zur „A“- oder „B“-Seite zugewiesen werden. Der Cross-Fader ermöglicht dann je nach Belieben einen weichen oder harten Wechsel zwischen Spuren und Sounds.

Neben CV- und Gate-Anschlussmöglichkeiten finden wir bei der AKAI Force natürlich auch MIDI-Anschlüsse wieder, allerdings auch im Miniklinke-Format. Die passenden Adapter liegen dem Lieferumfang jedoch anbei. Durch die Eingänge kann nicht nur ein Mikrofon eingespeist werden, sondern natürlich auch ein Synthesizer! Damit eignet sich das Gerät also noch mehr für den Live-Set-Einsatz. Zudem können wir natürlich auch bequem Loops importieren. In Part 2 unserer Reihe zum Thema Live-Sets für DJs haben wir euch gezeigt, wie ihr einen bestehenden Song in Stems und einzelne Szenen in Ableton Live aufteilen könnt. Besagte einzelne Clips könnt ihr selbstverständlich auch hier importieren und so schnell kann man auf den Rechner verzichten.

Die Akai Force hat noch viel mehr Funktionalitäten und wir empfehlen jedem, der sich für das Gerät interessiert, den vollständigen Testbericht auf AMAZONA.de durchzulesen. Preislich liegt die AKAI Force bei 1195,- Euro.

Elektron Octatrack MK2

Ein weiterer alter Bekannter ist der Elektron Octatrack MK2. Dieser ist nicht nur als Sampler gut geeignet, sondern kann auch als Sequencer für Geräte dienen, die via MIDI angeschlossen sind. Auch hier könnt ihr mit der richtigen Vorbereitung auf einen Rechner verzichten. Ein weiterer Pluspunkt des Elektron Octatrack MK2 ist dabei, dass er vier Inputs beherbergt. So können externe Synthesizer oder Drum-Machines direkt angeschlossen werden und die Levels über den Octratrack angepasst werden. Damit bleibt euer Setup schön kompakt, aber dennoch vielseitig. Ein Vorteil dieser Kombination und der generellen Handhabung ohne Computer ist, dass ihr so auch auf ein Audiointerface verzichten könnt.

Der Elektron Octatrack MK2 ist für einen Preis von 1489,- Euro erhältlich. Wer mehr über dieses Allzweckwunder lesen möchte, dem verlinken wir hier den Testbericht auf AMAZONA.de.

Ihr seht also, mit dem richtigen Equipment kann ein Rechner gut ersetzt werden. Unserer Meinung nach sollte die Debatte, ob es nun gut oder schlecht ist, dass man einen Computer auf der Bühne benutzt, nicht geführt werden. Es gibt wunderbare Künstler mit Computer im Live-Einsatz und ohne. Am Ende geht es schlussendlich um die Musik und die Performance. Ein Auftritt ohne Rechner kann aber eine spannende Herausforderung sein und ermöglicht einem, aus bestehenden Mustern herauszubrechen. Vor allem mit einem Gerät wie dem Toraiz Squid, mit dem man sich auf eine komplett improvisierte Performance einlassen kann, zündet hierbei oft die Kreativität.

Wir hoffen, dass euch diese Übersicht inspiriert und in dem ein oder anderen den Wunsch geschürt hat, die angesprochene Herausforderung anzugehen!