Live-Sets im Überblick – Part 1: Was ist eigentlich ein Live-Set?

Live-Sets - in allen Formen und Farben, aber was steckt eigentlich dahinter?

Gerade im elektronischen Bereich findet man auf Veranstaltungsplakaten oder Festival-Postern immer wieder hinter manchen Künstlernamen den Zusatz „live“. Wir erinnern uns noch daran, als wir dies das erste Mal gesehen hatten: „Spielen die anderen DJs denn gar nicht live? Haben die etwa ein im Vorfeld aufgenommenes Set, das einfach nur abgespielt wird? Was machen die Künstler mit einem Live-Set anders als die, bei denen der Zusatz „live“ nicht dabeisteht?“ Das waren Fragen, die wir uns damals gestellt hatten und natürlich hätten wir nicht ferner ab von der Wahrheit liegen können. Zwar gibt es auch Acts, die eben genau so ein vorgefertigtes DJ-Set abfeiern, aber darum soll es heute nicht gehen?

Was genau ist ein Live-Set und was bedeutet „live“?

Vielmehr soll dies hier eine mehrteilige Reihe werden, in der wir euch über Live-Sets aufklären, verschiedene Arten zeigen und ihre notwendigen Bausteine vorstellen. Eventuell findet ihr das Thema genau so interessant wie wir und seid dadurch im besten Fall sogar motiviert, euer eigenes Live-Set auf die Beine zu stellen.

Also muss vorweg selbstverständlich erst einmal eine Frage geklärt werden: Was ist eigentlich ein Live-Set?

So zielführend die Frage sein mag, so sind wir hier ja im DJ-Bereich auf AMAZONA.de und definieren vorerst noch mal das „klassische“ DJ-Set. Dafür benötigt ihr zwei Abspielgeräte und ein Mischpult. Ob Vinyl, CD oder USB-Stick als Auswahlmedium dient, bleibt dabei egal. Natürlich kann auch hier mit Computern und Softwares wie beispielsweise Traktor oder Serato gearbeitet werden, aber im Kern bleibt es immer das gleiche: Der DJ selektiert, welche Tracks „nacheinander“ abgespielt werden und wechselt dabei von Abspielgerät 1 mit Hilfe des Mixers auf Abspielgerät 2 oder mehr. Dies wiederholt sich und legendäre Abende können ihren Lauf nehmen.

Hier ist es gegebenenfalls noch zu erwähnen, dass die Songs bei einem DJ-Set eher in den selteneren Fällen vom DJ selbst sind, sondern von ganz unterschiedlichen Produzenten. Dieser Umstand ermöglicht dem DJ, auf unterschiedlichste Stimmungen und Wünsche zu reagieren und einzugehen.

Da wir das DJ-Set somit schon mal abgegrenzt haben, kommen wir nun zum Live-Set: Hier werden in der Regel nur eigene Produktionen abgespielt. Jedoch nicht mit zwei CD- oder Plattenspielern. Zur Aufführung der eigenen Stücke reicht im rudimentärsten Sinne ein Laptop mit passender Software. In den meisten Fällen wird sich aber darüber hinaus einer Vielzahl von Drum-Machines, Synthesizern, Samplern und Controllern bedient. Wie man es vom Auflegen her kennt, geht es immer noch im Kern darum, seine eigenen Stücke zu mixen. Da man aber all seine Spuren hat, kann man hier viel großzügiger experimentieren. Drums von Song A, Bassline von Song B mit dem Lead-Synth von Song C? Bei Song A den Bass muten und einen komplett neuen einspielen? All solche Sachen sind mit dem richtigen Know-how und Equipment möglich und bieten eine tolle Option, um seine eigenen Stücke auf der Bühne aufzuführen, gerade im elektronischen Bereich.

Das wirklich Tolle daran ist, dass es nicht etwa „das eine Live-Set-Setup“ gibt. Jeder kann selbst entscheiden, welche Geräte er verwenden möchte oder eben auch nicht, wie komplex das Setup sein soll oder eben auch wie simpel. Diese Individualität hatte uns damals angesprochen und auch wir hatten uns mit dem Thema detaillierter befasst. Da wir unsere eigene Musik produzieren, hatten wir damals nach einem Weg gesucht, diese in passender Art und Weise aufzuführen. Unsere eigenen Songs nur als Teil in ein DJ Set zu integrieren, hatte uns irgendwann nicht mehr ausgereicht und zudem wollten wir mehr den Fokus auf unsere eigenen Produktionen legen. Durch schon vorhandenes Equipment, Stunden voller YouTube-Tutorials und natürlich auch der zugehörigen Portion Frust zwischendurch, hatte sich dann nach und nach ein Setup ergeben.

Da wir hierbei eine Bandbreite an Fehlern gemacht hatten, möchten wir euch in dieser Reihe einiges vorstellen, damit ihr hoffentlich nicht in die gleichen Sackgassen lauft wie wir. Dennoch gilt der Grundsatz: Macht, was ihr wollt, ein richtig oder falsch gibt es nicht wirklich.

Generell kann man Live-Sets in zwei Kategorien aufteilen: So gibt es die Möglichkeit, mit Hilfe eines Laptops ein Live-Set aufzuführen oder ohne, sofern man das passende Equipment besitzt. Wir werden über die weitern Artikel hinweg beide Arten vorstellen.

Grundsätzlich geht es uns darum, euch Denkanstöße zu liefern und zu zeigen, was möglich ist, was als Equipment passt oder was sich eventuell doch nicht so gut verträgt.

Was braucht man alles für ein Live-Set?

Bleiben wir aktuell noch beim Beispiel mit einem Laptop. Natürlich benötigt man dafür auch die passende Software. Das wäre dann die DAW (Digital Audio Workstation) Ableton Live. Auf diese werden wir in Part 2 noch detaillierter eingehen. Kurzgefasst habt ihr in Ableton Live die Möglichkeit, neben der klassischen Arragement-Ansicht noch mit einer Matrix-Ansicht zu arbeiten. So könnt ihr eure Musik in einzelne Clips aufteilen und diese wahlweise miteinander parallel abspielen. Jedoch beschränkt sich das nicht nur auf einen Song, sondern über mehrere hinweg. Genau das ermöglicht euch die komplette Kontrolle und die im Vorfeld angesprochenen Möglichkeiten, viel tiefer in das Geschehen einzugreifen.

Grundsätzlich habt ihr allerdings die Möglichkeit, neben eurem Laptop viele zusätzliche Quellen für Live-Set zu benutzen. Genau das ist auch meistens der wirklich spaßige Teil. Nehmen wir mal eine Drummachine. Diese könnt ihr an den DJ-Mixer im Club wie auch in eurem Live-Set-Setup anschließen und habt unmittelbare Hands-on-Control über alles, was auf diesem Gerät vor sich geht. So müsst ihr nicht einen Button in einer Software drücken, sondern dreht an einem Poti oder ihr zieht einen Fader hoch und schon erschallt eine Kick-Drum.

Drummachines, Synthesizer und vieles mehr im Live-Set

Mit Geräten wie einer Drummachine oder einem Synthesizer könnt ihr also euer Live-Set aufpeppen und glaubt uns, das macht richtig Spaß. So könnt ihr zusätzliche Drums oder Melodien spielen oder aber die tatsächlichen Drums oder Melodien der Songs, die ihr performt, live spielen – evtl. auch mal mit anderen Drum- oder Synthesizer-Sounds als in euren Originalkompositionen. Ihr könnt also in Echtzeit die Soundquelle modellieren, ob es der Cutoff am Leadsound ist oder die Länge der HiHat, alle Controls, die euch euer Equipment bieten, können so aus dem Studio auf die Bühne gebracht werden. Natürlich muss man aber hierbei schauen, was sinnvoll ist und was nicht, allein schon aus Portabilitätsgründen. Wer sich so glücklich schätzt und einen echten Yamaha CS-80 besitzt, wird diesen abseits der Gefahr, dass an dieses Schmuckstück etwas kommt, allein auf Grund seines Gewichts von über 80 kgnicht mit auf Tour zu nehmen.

Aber natürlich gibt es gerade auf dem aktuellen Markt ganz viele passende Synthesizer, Drummachines oder Sampler, die sich hier wunderbar eigenen. Dafür werden wir euch passendes Equipment über diese Reihe vorstellen, zum Teil vergleichen und unsere Erfahrung mit in die Empfehlungen einfließen lassen. So hoffen wir, dass ihr euch ein gutes Bild machen könnt und die passenden Geräte anschaffen oder bereits vorhandene richtig einbinden könnt.

Auch wenn wir uns eher auf elektronische Musik und dementsprechende Gerätschaften beziehen, können es auch andere Instrumente als Synthesizer sein. Ihr könnt auch Instrumente wie E-Gitarren, E-Pianos oder mit ein paar Workarounds Trompeten oder Saxophone ohne große Probleme einbinden.

Wie können Live-Sets aufgebaut und strukturiert sein?

Struktur ist wahrscheinlich auch die größte Hürde, wenn man anfängt, sich ein Live-Set Setup aufzubauen. Es gilt eben viele Entscheidungen zu treffen. Was möchte man Hands-on live bedienen können und was kann der Rechner machen? Was möchte man improvisieren und was soll seinen gewohnten Gang gehen? Wir können euch sagen, dass ist ein anhaltender Prozess und wenn ihr equipmentverliebt seid, hört dieser wahrscheinlich nie auf. Es gibt immer noch ein Effekt-Modul, das man gerne mit einbinden möchte, einen Synthesizer, der doch für bessere Pads sorgt als bisher oder einen Mixer, der euch durch mehr Ins und Outs größere Anschlussmöglichkeiten ermöglicht als bisher. Was uns daran aber so gut gefällt ist, dass dadurch das Live-Set ein wenig lebt. Der Kern mag irgendwann gleichbleiben, aber doch wird vieles ausgetauscht und geändert. Man hat also immer etwas zum Tüfteln. Zudem hat man natürlich auch eine gute Entschuldigung, um sich immer wieder etwas Neues zu kaufen.

Wie aber im Beispiel angeführt, könnt ihr euch natürlich auch erst einmal nur mit einer Drummachine austoben. So müsst ihr zwangsläufig keine vollausproduzierten Songs haben, sondern könnt einfach ein bisschen jammen. So hatte ich eine Drummachine und habe diese zusätzlich zu meinen DJ-Sets benutzt. Natürlich hat diese Variante auch einen Namen: Hybrid-Sets. Man hat also ein herkömmliches DJ-Set und kann darüber noch beispielsweise eine Drummachine, einen Synthesizer oder eine E-Gitarre abspielen. Damals hatte ich Lust, eine Drummachine einzubinden und durch Zufall gab es einen Deal, mit dem ich günstig einen Bass-Synthesizer dazukaufen konnte. Auch wenn es damals noch nicht geplant war, wurde damit der Grundstein von unserem späteren Live-Set gelegt. Vielleicht ist ja genau das auch für euch ein guter Einstieg in diese Thematik. Nachdem ich abseits des DJ-Sets mal eine halbe Stunde nur mit einer Drummachine gejammt und anschließend den Bass-Synthesizer gekoppelt habe, wusste ich, was das für einen unglaublichen Spaß machen kann.

Nachdem wir uns dann als Duo zusammen getan haben, wurden diese Erfahrungen nur weiter gefördert und man hat sich das eine oder andere Synthesizer-Modul dazu gekauft. Plötzlich war ein Hybrid-Set gar nicht mehr interessant. Vielmehr konnte ich es genießen, DJ-Sets wieder auf herkömmliche Art zu spielen, bei denen es nur um die Musik von anderen geht und abseits davon dann Live-Sets zu spielen, bei denen es nur um unsere Musik geht.

Nachdem wir jetzt die Begrifflichkeiten hinsichtlich DJ-, Hybrid- und Live-Set geklärt haben, freuen wir uns darauf, euch im nächsten Part die Variante mit dem Laptop und der Software Ableton Live vorstellen zu können. Im Anschluss geht es dann weiter mit verschiedenen Arten von Equipment, mit denen man das Setup ausbauen kann. Hier gehen wir dann auf passende Drummachines, Synthesizer, Sampler, Mischpulte und Soundkarten sowie weiteren Sequencern ein, die gegebenenfalls auch den Rechner ersetzen können.

Wir hoffen, ihr freut euch genau wie wir auf diese Reihe, die ein wenig die Grenzen des DJ-Bereichs ausweitet. Stay tuned!