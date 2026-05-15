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Locomotive Audio L72P-2, L72P-1, Vorverstärker

Preamp-Klassiker in zwei Versionen

15. Mai 2026
locomotive audio l72p-2

Locomotive Audio L72P-2, L72P-1, Vorverstärker

Mit dem Rack-Modell Locomotive Audio L72P-2 sowie der API500-Version L72P-1 bringt Locomotive Audio zwei Studioklassiker zurück. Diese orientieren sich an den V72-Konsolen-Preamps von Siemens.

Locomotive Audio L72P-2 & L72P-1

Die beiden Locomotive Audio-Neuheiten L72P-2 und L72P-1 basieren auf einem Schaltungsdesign aus den 1950er/1960er-Jahren und sollen entsprechend einen Vintage-mäßigen Sound bieten. Hierfür setzt der Hersteller auf eigens hergestellte Übertrager und Röhren.

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Locomotive Audio L72P-2, L72P-1, Vorverstärker

Anstatt der zwei EF86/EF804-Pentoden-Röhren des Originals hat Locomotive Audio den L72P beispielsweise so entwickelt, dass er zwei Doppel-Trioden-Röhren nutzt. Auf seiner Website gibt der Hersteller hierzu genaue Informationen. Auf alle Komponenten der beiden Preamps gibt der Hersteller im Übrigen eine lebenslange Garantie.

locomotive audio l72p-2

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Die Ausstattung des zweikanaligen Rack-Modells umfasst Anschlüsse für Mikrofon- und Line-Signale samt der Möglichkeit, die Eingangskanäle zwischen 4 kΩ (Mic), 20 kΩ (Line) und 1,6 MΩ (DI) umzuschalten. Hinzu kommen Phasenumkehrschalter, 20 dB-Pad, Phantomspeisung und 85 Hz LowCut-Filter pro Kanal. Insgesamt bietet der Locomotive Audio L72P-2 eine Gain-Aufholung von 54 dB (in 4 dB-Schritten).

Locomotive Audio L72P-2, L72P-1, Vorverstärker

Alle Anschlüsse des L72P-2 sind als XLR-Buchsen ausgeführt und insgesamt macht der Preamp einen sehr soliden Eindruck. Ab sofort könnt ihr den L72P-2 zum Pre-Order-Preis von 2.499,- US-Dollar beim Hersteller bestellen. Dieser Preis gilt biszum 20.06.2026. Der reguläre Preis beträgt 2.899,- US-Dollar.

Das API500-Modell gibt es etwas günstiger. Hier beläuft sich der Pre-Order-Preis auf 1.099,- US-Dollar. Der reguläre Preis beträgt 1.299,- US-Dollar.

Locomotive Audio L72P-1

Der Preamp ist auch in einer API500-Version erhältlich

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Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

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