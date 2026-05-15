Preamp-Klassiker in zwei Versionen

Mit dem Rack-Modell Locomotive Audio L72P-2 sowie der API500-Version L72P-1 bringt Locomotive Audio zwei Studioklassiker zurück. Diese orientieren sich an den V72-Konsolen-Preamps von Siemens.

Locomotive Audio L72P-2 & L72P-1

Die beiden Locomotive Audio-Neuheiten L72P-2 und L72P-1 basieren auf einem Schaltungsdesign aus den 1950er/1960er-Jahren und sollen entsprechend einen Vintage-mäßigen Sound bieten. Hierfür setzt der Hersteller auf eigens hergestellte Übertrager und Röhren.

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Anstatt der zwei EF86/EF804-Pentoden-Röhren des Originals hat Locomotive Audio den L72P beispielsweise so entwickelt, dass er zwei Doppel-Trioden-Röhren nutzt. Auf seiner Website gibt der Hersteller hierzu genaue Informationen. Auf alle Komponenten der beiden Preamps gibt der Hersteller im Übrigen eine lebenslange Garantie.

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Die Ausstattung des zweikanaligen Rack-Modells umfasst Anschlüsse für Mikrofon- und Line-Signale samt der Möglichkeit, die Eingangskanäle zwischen 4 kΩ (Mic), 20 kΩ (Line) und 1,6 MΩ (DI) umzuschalten. Hinzu kommen Phasenumkehrschalter, 20 dB-Pad, Phantomspeisung und 85 Hz LowCut-Filter pro Kanal. Insgesamt bietet der Locomotive Audio L72P-2 eine Gain-Aufholung von 54 dB (in 4 dB-Schritten).

Alle Anschlüsse des L72P-2 sind als XLR-Buchsen ausgeführt und insgesamt macht der Preamp einen sehr soliden Eindruck. Ab sofort könnt ihr den L72P-2 zum Pre-Order-Preis von 2.499,- US-Dollar beim Hersteller bestellen. Dieser Preis gilt biszum 20.06.2026. Der reguläre Preis beträgt 2.899,- US-Dollar.

Das API500-Modell gibt es etwas günstiger. Hier beläuft sich der Pre-Order-Preis auf 1.099,- US-Dollar. Der reguläre Preis beträgt 1.299,- US-Dollar.