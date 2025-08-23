Sample-Variationen per Mausklick erzeugen

Vor wenigen Wochen erweiterte Output seine Co-Producer-Tool um die Möglichkeit per einzelnem Mausklick beliebige Variationen eines Samples zu erstellen. Nun bietet auch Loopcloud solch eine Funktion an. Hier die wichtigsten Informationen zu Loopcloud Flip Sample.

Loopcloud Flip Sample

Sollte man auf der Plattform Loopcloud ein Sample finden, was noch nicht zu 100 % zum eigenen Arrangement passt, lassen sich mit der neuen Funktion Flip Sample nun kinderleicht Variationen davon erstellen. Hierfür bietet Loopcloud Flip Sample über 1.000 instrumentenspezifische Patterns und Effekte, mit denen bestehende Samples rhythmisch wie auch tonal verändert werden können.

Zwar gab es mit Pattern bereits eine ähnliche Funktion bei Loopcloud, doch Flip Sample bietet deutlich mehr Möglichkeiten, u.a. mehr Variationen, eine spezifische Erkennung von Instrumenten sowie eine direkte Verbindung in den Multitrack-Editor von Loopcloud samt Effekt-Sektion.

Wie im folgenden Video zu sehen, ist die Vorgehensweise denkbar einfach: ein simpler Rechtsklick mit der Maus und schon kann ein Sample „geflippt“ werden, wobei die Transformation direkt im Editor von Loopcloud stattfindet.

Die neue Funktion Loopcloud Flip Sample steht allen Abonnenten der Plattform ab sofort kostenlos zu Verfügung. Preislich geht es derzeit ab 41,99 Euro pro Jahr mit dem Artist-Abo los. Die beiden Abonnements Studio und Professional kosten 65,99 Euro/Jahr bzw. 119,99 Euro/Jahr. Weitere Informationen zu Loopcloud findet ihr hier.