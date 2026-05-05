Auto-Sampler-Software für Hard-/Software

Wer seine gebliebten Hardware-Synthesizer sampeln möchte, bekommt mit LoopSeek ab sofort eine neue Auto-Sampler-Software geboten. Aber auch im Software-Bereich kann LoopSeek eingesetzt werden.

LoopSeek, Multi-Sampler-Software

Bei LoopSeek handelt es sich um eine Standalone Multisampling-Software für macOS und Windows, die darauf ausgelegt ist, den Workflow vom Sound bis zum fertigen Multisample deutlich zu vereinfachen — insbesondere durch schnelles Offline-Auto-Sampling und eine automatische Loop-Erkennung.

ANZEIGE

Laut dem Entwickler Jens Heine entstand das Tool ursprünglich aus dem Bedarf heraus, Multisamples effizient für Hardware-Sampler (erst OP-XY, später dann Elektron Tonverk, 1010 music Bento) zu erstellen, lässt sich aber ebenso für Software-Sampler-Workflows einsetzen. Hardware-Synthesizer können also gesampelt werden, allerdings natürlich nur in Echtzeit.

ANZEIGE

Die wichtigsten Features im Überblick:

Offline-Autosampling (VST3 / AU / CLAP)

Echtzeit-Autosampling von Hardware

automatische Loop-Erkennung

Velocity Layers & MIDI-basierte Parameter-Sampling

Multi-Format-Export (OP-XY, Elektron Tonverk, 1010musidc Bento, SFZ, Logic EXS, Decent Sampler, WAV mit Root Notes & Loops)

Import bestehender Multisamples (WAV, AIFF, FLAC, SFZ)

Einsetzen könnt ihr LoopSeek unter macOS (Intel & Silicon) und Windows 10 (oder neuer). Eine kostenlose und zeitlich unlimitierte Demo-Version, die lediglich einige wenige Einschränkungen aufweist, könnt ihr euch vor dem Kauf von der Website des Herstellers herunterladen. Die Software an sich kostet 89,- Euro plus MwSt. (ca. 106,- Euro).