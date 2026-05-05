ANZEIGE
ANZEIGE

LoopSeek, Multi-Sampler-Software

Auto-Sampler-Software für Hard-/Software

5. Mai 2026
loopseek sampler software

LoopSeek, Multi-Sampler-Software

Wer seine gebliebten Hardware-Synthesizer sampeln möchte, bekommt mit LoopSeek ab sofort eine neue Auto-Sampler-Software geboten. Aber auch im Software-Bereich kann LoopSeek eingesetzt werden.

LoopSeek, Multi-Sampler-Software

Bei LoopSeek handelt es sich um eine Standalone Multisampling-Software für macOS und Windows, die darauf ausgelegt ist, den Workflow vom Sound bis zum fertigen Multisample deutlich zu vereinfachen — insbesondere durch schnelles Offline-Auto-Sampling und eine automatische Loop-Erkennung.

ANZEIGE

LoopSeek, Multi-Sampler-Software

Laut dem Entwickler Jens Heine entstand das Tool ursprünglich aus dem Bedarf heraus, Multisamples effizient für Hardware-Sampler (erst OP-XY, später dann Elektron Tonverk, 1010 music Bento) zu erstellen, lässt sich aber ebenso für Software-Sampler-Workflows einsetzen. Hardware-Synthesizer können also gesampelt werden, allerdings natürlich nur in Echtzeit.

ANZEIGE

LoopSeek, Multi-Sampler-Software

Die wichtigsten Features im Überblick:

  • Offline-Autosampling (VST3 / AU / CLAP)
  • Echtzeit-Autosampling von Hardware
  • automatische Loop-Erkennung
  • Velocity Layers & MIDI-basierte Parameter-Sampling
  • Multi-Format-Export (OP-XY, Elektron Tonverk, 1010musidc Bento, SFZ, Logic EXS, Decent Sampler, WAV mit Root Notes & Loops)
  • Import bestehender Multisamples (WAV, AIFF, FLAC, SFZ)

Einsetzen könnt ihr LoopSeek unter macOS (Intel & Silicon) und Windows 10 (oder neuer). Eine kostenlose und zeitlich unlimitierte Demo-Version, die lediglich einige wenige Einschränkungen aufweist, könnt ihr euch vor dem Kauf von der Website des Herstellers herunterladen. Die Software an sich kostet 89,- Euro plus MwSt. (ca. 106,- Euro).

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Über den Autor
Profilbild

Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

Profil ansehen
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
UJAM Gorilla Engine, Plattform zur Plug-in-Entwicklung

UJAM Gorilla Engine, Plattform zur Plug-in-Entwicklung

05.05.2026 |1
Casio SXC-1, portabler Groove-Sampler

Casio SXC-1, portabler Groove-Sampler

22.04.2026 |22
Superbooth 26: Koma Elektronik Haloplane, Micro-Loop Sampler

Superbooth 26: Koma Elektronik Haloplane, Micro-Loop Sampler

03.04.2026 |1
Roland SP-404MKII Firmware 5.5, Groove-Sampler

Roland SP-404MKII Firmware 5.5, Groove-Sampler

03.04.2026 |23
Test: Serato Sample, Sampler-Plug-in

Test: Serato Sample, Sampler-Plug-in

30.01.2026 |3
Vintage Sampler: AKAI MPC1000 (2003)

Vintage Sampler: AKAI MPC1000 (2003)

27.09.2025 |24
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X