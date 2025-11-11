Günstiger Speaker mit Bluetooth & App

Bei den M-Audio BX5BT handelt es sich um günstige Nahfeldmonitore, die der Hersteller M-Audio mit eine Bluetooth-Schnittstelle und einer App-Steuerung ausgestattet hat. Die wichtigsten Informationen dazu haben wir für euch zusammengestellt.

M-Audio BX5BT

Wie bei günstigeren Multimedia-/Nahfeldmonitoren oftmals üblich, werden die M-Audio BX5BT als Pärchen verkauft. Der Hintergrund ist zum einen der technische Aufbau, denn bei den BX5BT ist nur ein Lautsprecher mit der gesamten Verstärkungstechnik ausgestattet, der zweite wird vom ersten Lautsprecher mit einem verstärkten Signal versorgt.

Der aktive Lautsprecher ist mit einem 120 W Bi-Amp-Verstärker (Class-D) ausgestattet. Dieser teilt seine Leistung wie folgt auf: 50 W für die Tieftöner, 10 W für die Hochtöner.

Beide Speaker verfügen über einen 5-Zoll-Tieftöner und einen 1-Zoll-Hochtöner. M-Audio gibt hierbei einen Frequenzbereich von 49 Hz bis 20 kHz an (bei -10 dB), der maximale Schalldruck liegt bei 109 dB. Ausgestattet sind die BX5BT dazu mit einer DSP-basierten Frequenzweiche mit Schutzschaltung sowie Burr-Brown A/D-Wandler (>120 dB SNR).

Die komplett in Schwarz gehaltenen Nahfeldmonitore bieten drei Equalizer-Modi (Flat, Hype und Custom), die auf der Frontseite umgeschaltet werden können. Zusätzlich bieten die M-Audio BX5BT Lautsprecher einen 5-Band-Equalizer sowie eine einfache Raumkorrektur, die jedoch ausschließlich über die zugehörige Studio Control App gesteuert werden können. Die App ist für iOS- und Android-Endgeräte verfügbar.

Wie eingangs bereits erwähnt, lassen sich die M-Audio BX5BT drahtlos per Bluetooth mit Signalen versorgen. M-Audio setzt hier auf den Bluetooth-Standard 5.3. Für analoge Signale bieten die BX5BT rückseitig zwei TRS-Buchsen. Dazu gesellen sich ein Lautstärkeregler, ein Power-On/Off-Schalter, die Verbindungsbuchse zum passiven Speaker und der Anschluss für das Netzkabel. Zum Lieferumfang gehören auch Isolation Pads.

Ab sofort können die BX5BT zum Preis von 189,- Euro vorbestellt werden. Die ersten Lautsprecher sollen im Januar ausgeliefert werden.