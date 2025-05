@Filterpad Zusätzlich zum Klettband, nutze ich Klettstücke in Kreisfom, also die Klettklebepunkte, die sitzen in meinem Rack unter meinem Autointerface, Rackmixer, Bluetoothinterface und Kopfhörermixer und dienen nur dazu, diese an Ort und Stelle zu halten.

Da ich das Audiointerface sellten zum Aufnehmen nutze, funktioniert das auch mit den Klettklebepunkten ganz gut. Da ich in the Box arbeite, wird es nur sehr selten bewegt durch das Einstecken eines Instruments.

Plastik ist wirklich ein Problem, deswegen versuche ich auch alles irgendwie wiederzuvwerten was geht. Ich habe da so Plastikklebeösen aus Hartplastik, da kann man Kabelbinder mit befestigen an einer Tischplatte, auf der Unterseite dieser Ösen ist ein Schaumstoffklebepad, wenn du die Dinger irgendwo abziehst, dann reißt diese Klebefläche ab und man kann sie nicht mehr verwenden. Man kann sich aber im Tedi (sehr günstig) doppelseitig klebende Schaumstoffpads nachkaufen.

Man kommt da manchmal auf Ideen um eine Lösung zu finden, denn das Problem ist, es gibt wie schon beschrieben keine Standardlösung am Ende DIY.

Noch ein kleiner TIPP aus der Trickkiste, wiederverwenbare Kabelschellen, die ein Teil zum Öffnen haben, kann ich auch empfehlen, hilft bei dem Ordnen von Kabeln ungemein und ist schnell zugänglich, sieht zwar wie in einer Elektroinstallation aus aber wer schaut schon beim Produzieren von Musik immer hinter seinen Tisch.