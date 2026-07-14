6-OP-FM für die Hosentasche
M-VAVE FM-1 vom chinesischen Hersteller mit einer Menge Features
Der M-Vave FM-1 ist ein 6-OP FM-Synthesizer für die Hosentasche vom chinesischem Hersteller mit dem beeindruckenden Portfolio.
Sechs unabhängige Sinus-Operatoren mit 32 Algorithmen lassen die ikonischen Klänge der FM-Ära wiederaufleben – Klaviere, Streicher, Blechbläser, Bässe und elektronische Synth-Sounds; mitgeliefert werden 128 Factory-Sounds.
Das Farb-TFT-Display zeigt die Algorithmus-Struktur und die Oszillator-Wellenform live an. Ein 27-Tasten-Silikon-Keyboard im Klavierlayout mit OCT-/OCT+ über 8 Oktaven, MONO/POLY-Voicing (bis zu 12-stimmig polyphon), sechs eingebauten Effekten (Filter / Reverb / Delay / Distortion / Chorus / Phaser), einem 7-Modi-Arpeggiator und einem 16-Step-Sequencer machen den FM-Synth zu einer kleinen Produktions-Workstation.
Dreifach-MIDI: USB-C, Bluetooth-BLE-MIDI und 3,5-mm-MIDI-IN – arbeiten gleichzeitig, ein 2000-mAh-Akku liefert ca. 12 Stunden Laufzeit und ein eingebauter Lautsprecher erlaubt Spielen und Hören überall; außerdem gibt es sechs Farbvariationen.
Eckdaten des M-Vave FM-1:
- Echter 6-Operatoren-FM-Synth mit 32 Algorithmen
- 128 Factory-Presets
- Farb-TFT-Display mit Live-Anzeige von Algorithmus & Wellenform
- 27-Tasten-Silikon-Keyboard, 8 Oktaven per OCT-/OCT+
- MONO/POLY, bis zu 12-stimmige Polyphonie
- 6 Effekte: Filter, Reverb, Delay, Distortion, Chorus, Phaser
- Arpeggiator mit 7 Modi
- 16-Step-Sequencer
- Dreifach-MIDI simultan: USB-C, Bluetooth BLE, 3,5-mm-TRS-In
- 2000-mAh-Akku, ca. 12 Std. Laufzeit
- Eingebauter Lautsprecher
Der FM-1 auf YouTube
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M-Wave hat zumindest verstanden wie es funktioniert, damit dieser kleine Synthesizer ein Erfolg wird: Ein kleines Gerät zu einem sehr günstigen Preis, dafür ordentlich Features, modernes Display, 6 OP, und eine gewisse Farbauswahl. Sogar zwei verschiedene Weiß-Sorten gibt es, wo nur die Tastatur eine andere Farbe besitzt. Unabhängig davon, das ich keine kleinen Synthesizer mag, bin ich hier wirklich auf einen Test gespannt. Vor allem, ob die bauliche Qualität einigermaßen stimmt und natürlich der Sound. Wenn das auch noch der Fall ist, haben die alles richtig gemacht. Mir gefällt er!
Der Hersteller ist hier falsch geschrieben: Die Firma schreibt sich M-Vave, nach dem Motto: Warum nur ein „v“, wenn man auch zwei haben kann. 🤪
Ansonsten gibt es ja nun schon mehrere so kleine 6 OP-FM Synthesizer, nicht zuletzt den Volca FM Mk2, welcher es aber gerade einmal auf 6 Stimmen Polyphonie bringt. Da hat M-Vave mit „bis zu“ 12 Voices Polyphonie klar die Nase vorn und auch noch ein paar mehr Effekte an Bord, zudem diesen Monster-Akku, Sequencer, Arpeggiator, den ganzen Schnackes. Das klingt also alles mega interessant.
Und wenn das Presets sind, die in dem Produkt-Video zu hören sind, dann hat der verdammt gute Presets. Meine Augenbraue schob sich schwer nach oben.
Bliebe also noch die unvermeidliche Frage, ob man damit auch DX7-Sounds laden kann und vor allem: ob die dann auch klingen wie ein DX7 oder (wie beim Volca FM oder wie bei Kurzweil) so ziemlich nach allem anderem, nur nicht nach DX7. 😅 Ich wünschte aber aufrichtig, das wäre jetzt der Moment, wo ich meinen guten alten TX7 in Rente schicken könnte. 🥲 Ich habe jedoch meine Zweifel.
@UAP Es gibt auch dieses Teil, sowohl von Donner als auch von „Btuty“ (wtf?):
https://de.donnermusic.com/products/starrykey-37-play-midi-controller
Klingt interessant: Ein kompakter Midi-Controller mit einer Menge Features, dazu der eingebaute DX-7. Würde mich tatsächlich interessieren, was das Ding wirklich taugt. Angeblich kann der eingebaute Synth DX-7-Sounds laden.
Diese DX-7-Software scheint derzeit billig zu haben sein, das würde zumindest erklären warum sie gerade an allen Ecken auftaucht. Nehmen die vielleicht alle Dexed?
@chardt Dexed wäre die lögische Antwort. Bei dieser Kiste steht auf der Herstellerseite das Gleiche und kein Wort von DX7 Kompatibilität. Das hätten sie aber sicher hingeschrieben, wenn sie nicht völlig mit dem Klammerbeutel gepudert wären. Ausserdem Presets könnten ROM Plätze sein. Dann gäbe es gar keinen Platz für eigene Sounds. Ich glaube, da fehlt ein ganzes Bündel an Informationen.
@chardt Ja, wie gesagt, es gibt gleich ein paar Optionen. Man sollte sich aber nicht im Glauben wähnen, dass irgendetwas (inklusive Dexed) auch wie ein DX7 klingt, nur weil es DX7-SysX laden kann. Ich habe da irgendwann mal so ein Vergleichsvideo gemacht. Das ist recht anschaulich: https://youtu.be/I1R5UxFH7M8
Bei Youtube finden sich von Berufeneren als ich es bin noch weitere Videos mit verschiedenen Emulationssoftwares von FM8 über Arturia bis Dexed. Die Sache ist bis dato klar: Nur ein DX7 klingt wie ein DX7. Aber jedes Mal, wenn ich so ein Kistchen sehe, wünsche ich mir, dass sie es endlich geschafft haben, den Klangcharakter des Originals so authentisch nachzubilden, dass ich das Original endlich nicht mehr brauche. 😅
@UAP Ja … das war wohl zu früh am Morgen. 😴
Wurde geändert und vielen Dank für den Hinweis!