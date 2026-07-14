6-OP-FM für die Hosentasche

M-VAVE FM-1 vom chinesischen Hersteller mit einer Menge Features

Der M-Vave FM-1 ist ein 6-OP FM-Synthesizer für die Hosentasche vom chinesischem Hersteller mit dem beeindruckenden Portfolio.

Sechs unabhängige Sinus-Operatoren mit 32 Algorithmen lassen die ikonischen Klänge der FM-Ära wiederaufleben – Klaviere, Streicher, Blechbläser, Bässe und elektronische Synth-Sounds; mitgeliefert werden 128 Factory-Sounds.

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Das Farb-TFT-Display zeigt die Algorithmus-Struktur und die Oszillator-Wellenform live an. Ein 27-Tasten-Silikon-Keyboard im Klavierlayout mit OCT-/OCT+ über 8 Oktaven, MONO/POLY-Voicing (bis zu 12-stimmig polyphon), sechs eingebauten Effekten (Filter / Reverb / Delay / Distortion / Chorus / Phaser), einem 7-Modi-Arpeggiator und einem 16-Step-Sequencer machen den FM-Synth zu einer kleinen Produktions-Workstation.

Dreifach-MIDI: USB-C, Bluetooth-BLE-MIDI und 3,5-mm-MIDI-IN – arbeiten gleichzeitig, ein 2000-mAh-Akku liefert ca. 12 Stunden Laufzeit und ein eingebauter Lautsprecher erlaubt Spielen und Hören überall; außerdem gibt es sechs Farbvariationen.

Eckdaten des M-Vave FM-1:

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Echter 6-Operatoren-FM-Synth mit 32 Algorithmen

128 Factory-Presets

Farb-TFT-Display mit Live-Anzeige von Algorithmus & Wellenform

27-Tasten-Silikon-Keyboard, 8 Oktaven per OCT-/OCT+

MONO/POLY, bis zu 12-stimmige Polyphonie

6 Effekte: Filter, Reverb, Delay, Distortion, Chorus, Phaser

Arpeggiator mit 7 Modi

16-Step-Sequencer

Dreifach-MIDI simultan: USB-C, Bluetooth BLE, 3,5-mm-TRS-In

2000-mAh-Akku, ca. 12 Std. Laufzeit

Eingebauter Lautsprecher

Der FM-1 auf YouTube