Macbeth extrahiert Element One

Elementares Modul

Im vergangenen Jahr stellte Ken MacBeth den Prototypen Elements EL2 auf der Superbooth vor, eine überarbeitete Version seines analogen Flaggschiffes Elements. Doch ist das (auf 30 Stück limitierte) Gerät derzeit nicht erhältlich. Dennoch trägt das Projekt jetzt neue Früchte in Form des MacBeth Element One.

Im Gegensatz zu Elements und EL2 besitzt Element One kein Keyboard, sondern ist ein Eurorack-kompatibles Modul, das mit einer Breite von 84 TE eine gesamte Zeile eines 19“-Standardrahmens einnimmt. Man kann es als Edelversion einer Synth-Voice betrachten.

Element One besitzt zwei VCOs mit den von den großen Versionen her bekannten hochwertigen Tune-Reglern sowie Noise als Klangquelle und Ringmodulation bei der Klangbearbeitung.

Das Filter basiert auf einer Diodenschaltung und kann von einer ADS-Hüllkurve mit invertierbarer Polarität und dem VCO2 moduliert werden. Eine Reihe von Patchbuchsen ermöglicht es, mit externen Signal- und Modulationsquellen die Funktionalität von Element One zu erweitern.

Auffällig ist, dass die Platine auf der Rückseite eine Abdeckung hat, es aber mehrere vorbereitete Zugänge zur Kalibrierung verschiedener Parameter gibt.

MacBeth Element One wartet nicht mit dem größten Funktionsumfang oder trickreichen Funktionen auf, stattdessen wird der Synthesizer, wie seine größeren Brüder, mit sehr hoher Klangqualität aufwarten können.

Ken MachBeth kündigt auf seiner Facebook-Seite an, dass Element One voraussichtlich zwischen Juni und August verfügbar sein wird. Die erste Auflage wird 50 Stück betragen, die nur über Schneiders Laden vertrieben werden soll. Wie es danach weitergeht, wird man abwarten müssen. Ein Preis wurde bisher noch nicht genannt.