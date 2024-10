Komplette neue Modellreihe inkl. Subwoofer

Die Boxen der Mackie CR-Serie gehen in eine neue Runde. In der dritten Generation wurden die Creative Reference Aktiv-Studiomonitore mit neuen Features ausgestattet, die Einstellung und Positionierung der Lautsprecher noch einfacher machen als bislang. Die günstige CR-Serie ist als flexible „Allround-Lautsprecher“ für Musikproduktionen und Video-Schnitt, aber auch andere heimische Anwendungen, wie zum Beispiel Gaming, konzipiert.

Mackie CR-Serie, Studiomonitore

Die neue Generation der CR-Monitore verfügt über einen Tone Control-Regler für eine schnelle Anpassung des Klanges. Er ist direkt an der Frontseite des Gehäuses platziert und kann den Klang der Box je nach Anwendung vom linearen, transparenten Grundcharakter hin zu einer Betonung der Bässe oder Höhen verschoben werden, je nachdem, wie es zur jeweiligen Abhörsituation am besten passt.

Auf der Rückseite der Box befindet sich der Location-Schalter, mit dem der Klang an die Aufstellposition angepasst wird. Der Desktop-Modus ist für geringer Distanzen gedacht, zum Beispiel neben dem Computermonitor und der Booshelf-Modus für eine entferntere Position.

Die neuen CR-Modelle bieten mehrere Anschlussoptionen: TRS-, RCA- und Miniklinken-Eingänge ermöglichen den Anschluss von Audio-Interfaces, Mixer, Plattenspieler oder anderen Wiedergabequellen. Wird ein Kopfhörer mit einem CR-Monitor verbunden, schaltet der Lautsprecher automatisch stumm.

Die BT-Modelle können sogar mit Smartphone, Laptop oder anderen Bluetooth-Geräten verbunden werden, um kabellos Musik in entsprechender Qualität zu streamen.

Bei der Bestückung der Lautsprecher setzt die auch neue CR-Serie auf bewährte Qualität: Alle Monitore sind mit geschützten Seidenkalotten für die Höhen und Gewebe-Lautsprecher für die Bässe in den Größen 3,5“, 4,5“, 5“ und 8“ ausgestattet.

Neu in der CR-Serie ist der CR8SBT Subwoofer. Er ist speziell für die Kombination mit den CR-Monitoren ausgelegt und sorgt für den notwendigen Druck in tiefen Lagen. Besonders praktisch ist dabei, dass das Modell CR8SBT auch über Bluetooth verfügt. Und wenn Lautsprecher, die nicht mit Bluetooth ausgestattet sind, an den CR8SBT angeschlossen, wird das gesamte System Bluetooth-fähig.

Die neue Mackie CR-Serie umfasst folgende Modelle:

• CR3.5 – 3.5”-Studio Monitor

• CR3.5 BT – 3.5”-Studio Monitor mit Bluetooth

• CR4.5 – 4.5”-Studio Monitor

• CR4.5 BT – 4.5”-Studio Monitor mit Bluetooth

• CR5 BT – 5”-Studio Monitor mit Bluetooth

• CR8 BT – 8”-Studio Monitor mit Bluetooth

• CR8 SBT – 8”-Subwoofer mit Desktop-Remote

Die Mackie CR-Monitore werden noch im Laufe des 4. Quartals 2024 erhältlich sein. Die Preise (pro Paar) bewegen sich zwischen 99,- Euro für das kleinste Modell CR3.5 und 219,- Euro für das Modell CR5 BT.