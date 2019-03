Mackie DRM Serie wird exklusiv in Hamburg vorgestellt

Präsentation für Profis

Am Mittwoch, 20. März, lädt Mackie Veranstaltungstechniker und Produktionsfirmen einmalig in Europa in Hamburg zu einer Vorführung aller Lautsprecher der brandneuen Mackie DRM Serie ein.

Die Mackie DRM Serie, die gerade erst auf der NAMM Show in Anaheim/Kalifornien präsentiert wurde, ist je nach Konfiguration ideal zur Beschallung von bis zu 1500 Zuschauern sowohl von Live Bands als auch von DJs in Clubs, Theatern, Hallen und auf Open Air Bühnen. Vorgestellt wir die komplette Serie bestehend aus DRM212, DRM215, DRM315, DRM12A (Array) und DRM18S.

Präsentiert wird die Mackie DRM Serie von Dimitri Metzeltin (Mackie Europe) und Christopher Mael (Mackie USA). Christopher Mael ist neben seiner Arbeit in der Produktentwicklung bei Mackie nach wie vor als FOH und Monitor Techniker in den USA im Einsatz. Angefangen von kleinen Clubs, über Kirchen und Theatern bis hin zu großen Stadien hat Christopher Mael unter anderem schon für Showgrößen wie Pearl Jam oder Brandi Carlisle gemischt.

Die Vorführung richtet sich ausschließlich an Veranstaltungstechnik- und Produktionsfirmen.

Um Anmeldung wird gebeten für:

Hamburg, 20. März 2019 – Doors open: 13.30 Uhr

Vorführung: 15 Uhr Vorführung: 19 Uhr

Detaillierte Infos zur Veranstaltung und Anmeldung bitte hier: dimitri.metzeltin@mackie.com

Weitere Infos zu den Mackie DRM Lautsprechern findet ihr hier.