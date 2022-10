Mackie MCaster Studio, CR-2X Desktop-Lautsprecher und Subwoofer

Streamen, abhören, mixen

Fast schon in regelmäßigen Abständen verkündet Mackie aktuell neue Produkte. Erst Anfang Oktober berichteten wir über neue Kopfhörer und Mikrofone, jetzt steht bereits die nächste News-Meldung an. Aus der MCaster Geschichte hat Mackie eine kleine Serie gemacht und bringt mit dem MCaster Studio eine zweite Ausführung des Live-Streaming-Mixers auf den Markt. Gedacht ist er für die Produktion von YouTube-Videos, Podcasts, Twitch-Game-Streams etc.

Mackie sagt dazu: „Verbinde deine Audiogeräte via Bluetooth, bearbeite und optimiere den Sound mit den integrierten ContourFX-Presets, und lege mit der StreamFX-Funktion einen interessanten Effekt auf deine Stimme. Nimm akustische „Schnappschüsse“ mit dem On-Board-Sampler auf, und behalte via MixViewer Farb-Display alles bequem im Blick.“

Der MCaster Studio verfügt über Anschlüsse für Headset und Media-Player. Ein USB-Port ermöglicht den Betrieb als Audiointerface am Mac oder PC. Als besonderes Extra findet sich eine RGB-LED-Beleuchtung mit sieben wählbaren Farben.

Passend zum MCaster Studio stellt Mackie das neue EM-99B Broadcast-Mikrofon vor. Es erweitert die beliebte EM-Mikrofonserie. Dabei handelt es sich um ein Kondensator-Mikro mit Nierencharakteristik. Dazu komplettiert der DB-200 Tisch-Mikrofonarm Mackies neue Streaming-Tools.

MCaster Studio und EM-99B werden im 4. Quartal 2022 verfügbar werden. Die unverbindlichen Preisempfehlungen belaufen sich auf: 441,48 Euro für MCaster Studio, 189,20 Euro für das EM-99B und auf 126,13 Euro für den DB-200 Tischarm.

Mackie CR2-X Lautsprecher und Subwoofer

Zusätzlich zu MCaster Studio und EM-99B hat Mackie neue Produkte für die bereits länger erhältliche CR-X Lautsprecherserie entwickelt. Neu sind der kompakte Desktop-Lautsprecher CR2-X Cube, die ebenfalls für den Desktop-Betrieb ausgelegte Soundbar CR2-X Bar Pro sowie der Subwoofer CR6S-X.

Die neuen Lautsprecher sind mit BMR-Treibertechnologie ausgestattet. Deren „Balanced Mode“ Radiatoren verhelfen den kompakten Desktop-Monitoren laut Mackie zu „… sauberem und durchsetzungsfähigem Sound“. Trotz ihrer geringen Abmessungen liefern die neuen CR-X Modelle eine raumfüllende Schallabstrahlung mit realistischem Stereobild und dabei einen breitbandigen Sound.

Der neue CR2-X Cube transportiert Mackies Sound nun auch ins heimische Wohn- und Arbeitszimmer. Beim neuen CR2-X Bar Pro handelt es sich um eine Soundbar mit reichlich Performance und ansprechendem Design. Er passt auch problemlos unter jeden Computer-Monitor. Beide Modelle sind mit den o. g. BMR-Treibern ausgestattet und sind für Gamer und Content-Entwickler geeignet.

Der neue Subwoofer CR6S-X ist die ideale Ergänzung für CR2-X Cube und CR2-X Bar Pro. Er verfügt über einen leistungsstarken, nach unten abstrahlenden 6,5-Zoll Treiber mit Bassreflexöffnung.

CR2-X Cube und CR2-X Bar Pro besitzen folgende Anschluss-Optionen: einen Aux-Eingang für analoge Signale, einen digitaler Eingang via USB-C oder drahtlos mittels Bluetooth. Beim CR2-X Cube befindet sich zudem ein Kopfhöreranschluss auf der Frontseite. Der Bar Pro bietet als Extras eine wählbare RGB-LED-Beleuchtung sowie drei Sound-Presets, die unterschiedliche Abstimmungen für die Wiedergabe von Musik, Stimme oder Gaming-Sound bieten. Lautstärke und Mute-Funktion werden bequem über Sensortaster bedient. Dank eingebautem Subwoofer-Ausgang und Crossover-Mode sorgt der CR6S-X – oder ein anderer Subwoofer – umgehend für den passenden Tiefbass.

CR2-X Cube, CR2-X Bar Pro und CR6S-X werden im 4. Quartal 2022 verfügbar. Die unverbindlichen Preisempfehlungen belaufen sich auf 227,04 Euro für die CR2-X Cube, auf 252,27 Euro für die Soundbar CR2-X Bar Pro und auf 227,04 Euro für den Subwoofer CR6S-X.