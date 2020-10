Mackie mit neuem Podcast-/USB-Equipment: Mikrofone, Popschutz, Kopfhörer

Mehr als nur USB-Mikrofone

Der US-amerikanische Hersteller Mackie hat soeben eine ganze Palette an neuem Equipment vorgestellt. Insgesamt wurden in einem Live-Stream gerade sechs Neuheiten präsentiert.

Nachdem Mackie sich nach und nach auch in den Bereich der Mikrofone und In-Ears vorgewagt hat, scheint man hier weiteres Potenzial zu wittern und baut das Angebot entsprechend aus. So bietet das Unternehmen zeitnah ein weiteres USB-Mikrofon namens EM-91CU an. Dieses eignet sich für Content-Produktionen, Online-Meetings, Voiceover- und Musikaufnahmen. Mit Nierencharakteristik ausgestattet soll es einen klar definierten Aufnahmebereich und wenig Nebengeräusche bieten. Es besitzt einen USB-Port und wird mit Anschlusskabeln für Studio- und Homerecording sowie Shock-Mount geliefert. Das EM-91CU wandelt mit 16 Bit / 48 kHz.

Die zweite Neuheit ist ebenfalls ein USB-Kondensatormikrofon. Im Carbon befindet sich die Schaltungstechnik der bereits länger erhältlichen Onyx Mic-Preamps, die Mackie u.a. in diversen Audiointerfaces verbaut. Das Mikrofon bietet die fünf wählbaren Charakteristiken Stereo, Niere, Superniere, Acht und Kugel. Mit seinem USB-Port lässt sich auch das Carbon-Mikrofon direkt an den Rechner anschließen. Wie auch das EM-91CU wandelt das Carbon mit 16 Bit / 48 kHz und wird mit Stativ und USB-C-Kabel geliefert.

Das USB-Kondensator-Mikrofon Chromium ist mit einem internen 2-Kanalmixer sowie Instrumenten- und Miniklinken-Stereoeingängen ausgestattet. Dieses Plug-and-play-Mikrofon besitzt die Charakteristiken Stereo, Niere, Acht und Kugel. Mit seinem eingebauten Mixerstativ, USB-C-Kabel und einer 16 Bit / 48 kHz Wandlung ist das Chromium Mikrofon ideal für Musikaufnahmen, Podcasts, Live-Streams und die Produktion von Online-Content.

Passend für alle Mikrofone ist der DB-100 Desktop-Mikrofonarm. Hiermit lassen sich sämtliche Mikrofone einfach und sicher an einem Tisch befestigen. Der DB-100 ist als stabile Stahlkonstruktion ausgeführt. Mitgelieferte Kabelhalter sorgen für einen aufgeräumten Arbeitsplatz.

Passend zu Stativ und den drei Mikrofonen hat Mackie gleich auch einen PF-100 Popschutz entwickelt, dieser soll tieffrequente Nebengeräusche unterbinden. Er sorgt für einen gleichmäßigeren Signalpegel und eine verbesserte Klangqualität. Geeignet für alle Mikrofone der EleMent-Serie.

Zu guter Letzt bietet Mackie den bereits zur NAMM Show vorgestellten Kopfhörer MC-100 ab sofort einzeln an. Dieser war bisher nur in Kombination mit anderen Mackie Produkten erhältlich.

Die neuen Mikrofone EM-91CU, Carbon und Chromium der Mackie EleMent-Serie werden zum Anfang/Mitte des 4. Quartals lieferbar sein. Die Preise werden wie folgt aussehen: