Mackie präsentiert neue Kopfhörer und Mikrofone

Drahtlos-Kopfhörer und diverse Mikrofone

Der US-amerikanische Hersteller Mackie erweitert sein Portfolio an Kopfhörern und Mikrofonen. Eine stattliche Anzahl neuer Produkte hat die Firma soeben vorgestellt. Die wichtigsten Fakten dazu haben wir euch hier zusammengestellt.

Mackie MC-50BT, MC-60BT und MP-20TWS

Die neuen Kopfhörermodelle Mackie MC-50BT, MC-60BT und MP-20TWS sollen Mackies Profi-Qualität von Bühne und Studio in den heimischen Anwendungsbereich transportieren. Entsprechend sollen sich die drei neuen Kopfhörer perfekt für Arbeitsplatz, Gaming, TV oder Video-Konferenzen eignen.

ANZEIGE

Den Anfang machen die beiden neuen Bluetooth-Kopfhörer MC-50BT und MC-60BT. Beide Modelle verfügen über Mackies MIS Wide-Band Active Noise-Cancelling. Bluetooth 5.0 sorgt dabei für größere Reichweite bei weniger Dropouts.

Der MC-60BT bietet zudem 24 Bit HD-Audio und dank QCC aptX-Support eine niedrige Latenz. Ein Ambient-Modus erlaubt das Mithören der Umgebungsgeräusche, zwei verschiedene Signalquellen lassen sich gleichzeitig anschließen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren ANZEIGE

Das Aufladen des Akkus erfolgt dabei drahtlos. Bequeme Ohrpolster sorgen für hohen Tragekomfort und die Bedienung erfolgt einfach und bequem via Touch-Controls.

Die Betriebsdauer des MC-50BT liegt bei bis zu 40 Stunden, beim MC-60BT bei bis zu 35 Stunden. Beide Modelle lassen sich platzsparend zusammenfalten und finden Platz im mitgelieferten Case.

Ebenfalls neu ist der MP-20TWS True Wireless Stereo In-Ear-Hörer. Er liefert laut Mackie „…riesigen Sound bei minimalen Abmessungen“. Der MP-20TWS arbeitet mit zwei leistungsstarken Knowles Balanced-Armature Treibern, die weiche, aber dennoch druckvolle Bässe und klare Höhen garantieren sollen. Neueste Bluetooth 5.2-Technologie kommt bei diesem In-Ear-Kopfhörer zum Einsatz. Auch hier beseitigt das MIS Hybrid Active Noise-Cancelling Nebengeräusche zwischen 1 kHz und 40 Hz.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Wie auch bei den anderen beiden neuen Kopfhörermodellen findet sich im MP-20TWS ein Ambient-Modus. Drei eingebaute Knowles SiSonic Mikrofone sorgen dabei für beste Gesprächsqualität. Die Bedienung erfolgt hier bequem über Touch-Controls oder Sprachsteuerung. Die Betriebsdauer des MP-20TWS liegt bei bis zu 40 Stunden, das Aufladen erfolgt über das mitgelieferte Case.

Die neuen Wireless-Kopfhörer der MC-Serie und der MP-20TWS Wireless In-Ear-Hörer werden im 4. Quartal 2022 lieferbar.

Mackie EM-93M, EM-93MK, EM-98MS

Neben den drei genannten Kopfhörern stellt Mackie mit EM-93M, EM-93MK und EM-98MS drei neue Mikrofone vor. Die neuen Mobil-Mikros bedienen laut Mackie insbesondere die aktuellen Anforderungen der Content-Produktion. Zusammen mit Smartphone und DSLRs sollen sie überall und jederzeit hochwertigen und kristallklaren Sound liefern.

Das neue EM-93M ist ein ultra-kompaktes Richtmikrofon mit erstklassigen Audioeigenschaften. In Kombination mit Smartphone oder DSLR-Kamera verleiht es unterwegs erstelltem Content ein professionelles Qualitätslevel. Dank mitgelieferten Anschlusskabeln und passender Befestigungs-Hardware ist das mobile Setup umgehend einsatzbereit. Schockabsorber und Windschutz machen das EM-93 zu einem treuen Begleiter im mobilen Einsatz.

Das EM-93MK ist die Rundumausstattung für den Vlogger. Neben dem EM-93M Mikrofon enthält es Fell- und Schaumstoff-Windschutz sowie ein vielseitiges Gimbal-Dreibeinstativ mit Verlängerungsstange. Zur Ausstattung zählen weiter eine helle LED-Videolampe mit variabler Farbtemperatur und Diffusor sowie drei verschiedene Cold-Shoe-Adapter für die einfache Befestigung von DSLRs oder anderen Geräten. Das Paket bietet alles für die bequeme und schnelle Arbeit unterwegs.

Beim neuen EM-98MS handelt es sich um ein Hochleistungs-Richtmikrofon mit sendefähiger Audioqualität. Es besticht durch seine erstklassige Richtwirkung: außeraxiale Hintergrundgeräusche werden laut Mackie hier wirkungsvoll ausgeblendet.

Zur Ausstattung gehören ein Hochpassfilter, eine Gain-Regelung und ein Kopfhöreranschluss sowie weitere nützliche Features wie Übersteuerungsschutz und Auto-On/Off. Die Spannungsversorgung erfolgt via Lithium-Ionen-Akku – ohne fummeliges Netzteil. Damit das EM-98MS sofort einsatzbereit ist, gehören zum Lieferumfang zwei unterschiedliche Windschutze sowie Schockabsorber, Kabel und ein Case in Profiqualität.

Soll die Produktion in einem persönlichen Rahmen stattfinden, ist das neue EM-95ML genau das Richtige. Dabei handelt es sich um ein hochwertiges Lavalier-Mikrofon mit internem Line-Amp für den Anschluss an Smartphone oder DSLR-Kamera. Das EM-93ML ist ein omnidirektionales Kondensator-Mikrofon in Profiqualität. Es liefert klaren und detailreichen Sound – perfekt für Interviews.

Die gesamte EM-Serie wird im 4. Quartal 2022 lieferbar werden.

Preise

Für die Mackie Neuheiten gibt der Hersteller die folgenden unverbindlichen Preisempfehlungen an: