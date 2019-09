Mackie stellt Säulenlautsprecher-PA-System SRM-Flex vor

Kompakte mobile Säulenlautsprecher

Soeben hat der Hersteller Mackie den neuesten Zugang für den Stage-Bereich vorgestellt: SRM-Flex, platzsparende Säulenlautsprecher mit integrierten Digitalmischpulten, drahtloser Steuerung und mehr.

Wie es für Säulenlautsprecher üblich ist, kommen die Mackie SRM-Flex kompakt und leichtgewichtig daher. Der Name SRM ist bei Mackie nicht neu, heißen doch so die schon lange erhältlichen Akitvboxen der US-Amerikaner. Aktuelle Tests dazu findet ihr hier.

Den Klang der SRM-Serie möchte Mackie nun auch in Säulenlautsprecher-Form an Mann und Frau bringen, vor allem Solokünstler, kleinere Bands, Präsentationen oder DJs sollen davon profitieren. Das SRM-Flex System ist modular aufgebaut und setzt zunächst auf einen 10 Zoll Treiber im Spritzgussgehäuse als Basis. Diese Einheit enthält auch den 1.300 Watt-Verstärker und das eingebaute Digitalmischpult.

Die Säule des SRM-Flex ist dreiteilig aufgebaut und beinhaltet ein breit abstrahlendes Array mit sechs 2 Zoll Hochtönern. Dank des modularen Aufbaus lässt sich die Höhe für Mitten- und Hochtonwiedergabe variieren und an die räumlichen Gegebenheiten anpassen.

Der integrierte Digitalmixer bietet sechs Kanäle. Zwei flexible Mikrofon-/Line Pegel Eingänge gehören ebenso zur Ausstattung wie ein Stereokanal mit zwei 6,3 mm Line-Eingängen und ein 3,5 mm Aux-Eingang. Wie es sich für eine mobile Anlage gehört, lassen sich Tablet, Smartphone & Co über Bluetooth einbinden und Musik direkt auf die PA streamen. Bei größeren Anlässen lässt sich das SRM-Flex per XLR-Out mit anderen Systemen verbinden.

Das neue Mackie System bietet drei Klang-Presets für die Anpassung des Systems an räumliche Gegebenheiten, ebenso kann ein Hall in drei Varianten zugemischt werden. Die Eingangskanäle 1 und 2 verfügen dazu über einen 2-Band-Equalizer und eigenen Regler für den Hallanteil. Alles lässt sich wahlweise direkt am Mixer oder über eine kostenlos erhältliche iOS/Android-App steuern.

Ab Anfang Oktober soll das neue Mackie SRM-Flex-System erhältlich sein, die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.347,05 Euro.