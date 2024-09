Mackie Thump210, Thump210XT, Aktivlautsprecher

Mackie erweitert die beliebte Thump-Serie um zwei neue Modelle

Mackie erweitert die bekannte Serie der Mackie Thump Aktivlautsprecher um die neuen Modelle Mackie Thump210 und Mackie Thump210XT. Geringe Abmessungen, geringes Gewicht, praxisnahe Features, ein erstklassiger Sound und nicht zuletzt ein noch besseres Preis-Leistungs-Verhältnis sollen die Musiker von den Neuankömmlingen überzeugen, die sich für vielfältige Anwendungsgebiete eignen.

Mackie Thump210 Aktivlautsprecher

Augestattet mit einem 10″ Tieftöner und einer 1400 W Class-D Endstufe spart die Mackie Thump210 in erster Linie Gewicht ein, ohne aber unnötig am Sound zu sparen. So liefert der Mackie Thump210 Aktivlautsprecher auch ohne Subwoofer noch genügend Bass, um für sich allein als Fullrange-Box bestehen zu können. Natürlich lässt sich die Mackie Thump210 Lautsprecherbox jederzeit um die 115S oder 118S Subwoofer der Reihe ergänzen.

Die Mackie Thump210 Aktivbox richtet sich an DJs, Live-Bands und kleinere Veranstaltungsstätten. Das Multifunktionsgehäuse erlaubt vielfältige Aufstellungsvarianten, zum Beispiel auf einem Hochständer oder auf dem Boden als Monitorbox liegend.

Zwei seitliche Griffe und ein weiterer Griff an der Oberseite ermöglichen den einfachen Transport alleine oder zu zweit. Die Mackie Thump210 ist mit einem 2-Kanal-Mischpult ausgestattet, das sowohl den Anschluss von dynamischen Mikrofonen als auch Instrumenten über zwei XLR-Klinke-Combo-Buchsen gestattet. Ein weiterer 1/8″ TRS-Eingang ermöglicht das Zuspielen von Musik über ein Smartphone oder von einem MP3-Player. Ein Music-Ducking-Mode sowie ein Feedback-Eliminator sind ebenfalls enthalten.

Mackie Thump210XT Aktivlautsprecher

Der Mackie Thump210XT Aktivlautsprecher erweitert das Konzept der Thump210 Lautsprecherbox durch Features wie

vier Voicing Modes (Music, Live, Club, Monitor)

Indoor und Outdoor Modes für optimalen Sound je nach Location

Bluetooth Streaming und Lautsprecherkopplung für Wireless Stereo- oder Dual Zone-Betrieb

Fernsteuerung von EQ-Einstellungen, Voicing Modes, Mutes oder Kanalpegeln über die Mackie Thump Connect 2 App

Natürlich sind auch hier der Feedback-Eliminator und Music-Ducking-Mode enthalten. Insbesondere die App-Steuerung und das kabellose Einrichten eines Stereosystems machen den Mackie Thump210XT Aktivlautsprecher auch für Entertainer und Hochzeitssänger interessant, die mit Playbacks arbeiten und ohne großen technischen Aufwand und mit geringem Platzbedarf auskommen müssen. Ein Mischpult ist nicht zwingend erforderlich.

Mackie Thump Serie – viel Auswahl

Die Mackie Thump Serie umfasst damit nun insgesamt acht Modelle und somit sollte für jeden Anwendungsbereich und jeden Musiker etwas dabei sein. Zuletzt wurde die Serie 2022 komplett überarbeitet und auf den jetzigen technischen Stand gebracht. Erhältlich sind zusammen mit den beiden neuen Mackie Thump210 und Thump210XT Aktivlautsprechern die Modelle:

Verfügbar sollen die neuen Modelle ab dem dritten Quartal 2024 sein.