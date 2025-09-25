Erster akkubetriebener, transportabler Subwoofer für druckvolle Bässe überall

Mit dem neuen Mackie ThumpSub GO läutet Mackie eine neue Ära der mobilen Beschallung ein. Das US-amerikanische Unternehmen, das seit Jahrzehnten für robuste und innovative PA-Lösungen steht, bringt mit dem ThumpSub GO einen der weltweit ersten akkubetriebenen, vollständig portablen Subwoofer auf den Markt. DJs, Musiker:innen und Event-Profis können damit jetzt auch abseits von Steckdosen kräftigen Bass liefern – egal ob am Strand, auf dem Stadtfest oder im Park.

Mackie ThumpSub Go

ANZEIGE

Das schlanke, ergonomische Design macht den Transport besonders einfach: Mit seiner eingelassenen Griffschale lässt sich der ThumpSub GO bequem wie ein Aktenkoffer tragen. Vor Ort kann er sowohl liegend als auch stehend betrieben werden. Dadurch passt er unter Tische, auf kleine Bühnen oder direkt neben die DJ-Booth. „Einen Subwoofer soll man nicht sehen, sondern hören – und genau das macht der ThumpSub GO möglich“, betont Mackie.

Leistungsstarkes Akku-System für lange Sessions

Der ThumpSub GO wird standardmäßig mit einem GB-200 Akku geliefert, der für bis zu sechs Stunden Dauerbetrieb reicht. Für längere Veranstaltungen lässt sich ein zweiter Akku nachrüsten, der im laufenden Betrieb gewechselt werden kann. Das sogenannte Hot-Swap-Feature sorgt dafür, dass die Musik auch während des Akkuwechsels weiterläuft. Mit zwei GB-200 Akkus sind so bis zu zwölf Stunden druckvoller Bass am Stück möglich.

Flexibel kombinierbar mit Mackie- und Fremdlautsprechern

Der neue Subwoofer ist die perfekte Ergänzung zum akkubetriebenen Mackie Thump GO Lautsprecher, kann aber auch mit Modellen wie Thump210, Thump210XT oder ShowBox betrieben werden. Dank der optional erhältlichen SPM400 Distanzstange lassen sich Topteile direkt auf dem Subwoofer montieren, wodurch ein platzsparendes All-in-one-PA-System entsteht. Auch andere Lautsprecher mit bis zu 10-Zoll-Treibern können problemlos integriert werden.

Associate Director of Product Development, Ty Vaughn, erklärt:

„Es gibt eine Vielzahl akkubetriebener PA-Lautsprecher auf dem Markt, allerdings kaum Subwoofer. Erst mit einem Subwoofer bemerkt man, wie viel Tiefbass zuvor gefehlt hat. Der ThumpSub GO füllt diese Lücke – und das mit echter Mobilität.“

Kabelloses Audio-Streaming per Bluetooth

Neben den klassischen Eingängen für Mono-, Stereo- oder Zonenbeschallung bringt der ThumpSub GO Bluetooth® an Bord. Damit können User direkt von Smartphone, Tablet oder Laptop streamen. Alle angeschlossenen Lautsprecher werden mit dem Audiosignal versorgt, sodass selbst ein herkömmliches Setup schnell in ein Bluetooth-fähiges PA-System verwandelt werden kann.

Das deutsche Produktvideo veranschaulicht, wie einfach der Einsatz in der Praxis funktioniert:

ANZEIGE

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Professionelle Ausstattung in kompakter Form

Auch technisch hat Mackie nicht gespart: Zwei präzise abgestimmte 8-Zoll-Tieftöner sorgen für eine exakte Wiedergabe tiefer Frequenzen. Ein Phasenumkehrschalter verhindert Auslöschungen, während High-Pass- und Full-Range-Modi für eine perfekte Abstimmung zwischen Subwoofer und Topteilen sorgen. LEDs informieren über Stromversorgung, Überlastung und Akkustand – ein wichtiges Feature, besonders bei Outdoor-Events oder in dunklen Locations.

Unabhängiges Komplettsystem für mobile Events

In Kombination mit den anderen akkubetriebenen Mackie-Produkten wie dem Thump GO Lautsprecher oder dem ProFX10 GO Mixer entsteht ein leistungsstarkes, vollständig netzunabhängiges PA-System für unterwegs. Damit richtet sich Mackie besonders an Event-Dienstleister, Straßenmusiker:innen, Fitness-Coaches oder DJ-Teams, die flexibel bleiben und trotzdem auf professionellen Sound setzen wollen.

Verfügbarkeit und weitere Informationen

Der Mackie ThumpSub GO wird ab Anfang des 4. Quartals 2025 verfügbar sein. Interessierte können sich bereits jetzt auf der offiziellen Website über technische Daten und Zubehör informieren.

Mit dem ThumpSub GO setzt Mackie ein klares Zeichen für die Zukunft der mobilen Beschallung: kräftige Bässe, maximale Flexibilität und völlige Unabhängigkeit vom Stromnetz – alles verpackt in einem transportablen, smarten Design. Oder, wie Mackie es selbst formuliert: „Drop the Bass – Anyplace.“