Viel Druck mit wenig Aufwand

Der Hersteller Mackie möchte mit der neuen Mackie Thumpv4-Serie ein breites Publikum ansprechen. Neben zwei Fullrange-Lautsprechern im 12“- und 15“-Format umfasst die Serie auch zwei passende Subwoofer mit 15“- und 18“-Format. Ein Fokus liegt bei der neuen aktiven Serie auf dem einfachen Einstieg in die PA-Welt. Gleichzeitig sollen auch genügend Leistungsreserven für den professionellen Einsatz bereitgestellt werden.

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Mackie Thumpv4 mit Bluetooth und einfacher Steuerung

Im Zentrum der neuen Serie steht das SoundCheck DSP, mit dem verschiedene Klangcharaktere per Knopfdruck aufgerufen werden können. Wählen kann man hier zwischen vier Modi, die jeweils auf unterschiedliche Anwendungen abgestimmt sind. Dazu zählen ein neutraler Modus, eine Einstellung für DJ-Anwendungen, eine Variante für die Sprachübertragung und Live-Auftritte sowie eine Monitorfunktion. Außerdem greift ein integriertes Feedback-Filter ein, bevor Rückkopplungen störend werden und eine Ducking-Funktion sorgt dafür, dass die Musik automatisch leiser wird, sobald gesprochen wird.

Auch die drahtlose Anbindung gehört inzwischen bei vielen Lautsprechern dieser Klasse zum Standard. So auch bei der neuen Mackie Thumpv4-Serie, denn hier kann Musik direkt per Bluetooth von mobilen Geräten eingespielt werden. Ebenfalls über Bluetooth lassen sich zwei baugleiche Lautsprecher miteinander koppeln. Über die herstellereigene App Thump Connect 2 können Lautstärke und Klangparameter bequem per Fernzugriff gesteuert werden.

Lautsprecher der Mackie Thumpv4-Serie

Die beiden Lautsprecher Mackie Thump12v4 und Mackie Thump15v4 sind jeweils als vielseitige Fullrange-Lautsprecher ausgelegt. Beide arbeiten mit einer Class-D-Endstufe mit 1.400 Watt.

Mackie Thump12v4

Der Mackie Thump12v4 nutzt einen 12-Zoll-Tieftöner und erreicht einen maximalen Schalldruck von 129 dB. Mit seinem Gewicht von 12,5 kg ist er noch recht gut zu transportieren und eignet sich vor allem für kleinere Veranstaltungen.

Mackie Thump15v4

Das größere Modell Mackie Thump15v4 ist mit einem 15-Zoll-Tieftöner ausgestattet und liefert mit bis zu 130 dB etwas mehr Lautstärke. Hier liegt das Gewicht bei etwa 15 kg.

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Beide Modelle sind mit einem integrierten Mixer mit zwei Kombi-Eingängen für XLR und Klinke ausgestattet, wodurch sich Mikrofone und Instrumente direkt anschließen lassen, was die Nutzung bei mobilen Anwendungen deutlich erleichtert. Außerdem ermöglicht ein XLR-Ausgang das Weiterleiten des Signals. Die Montage der Lautsprecher ist sowohl auf Stativen als auch über Aufhängungspunkte für feste Installationen möglich.

Subwoofer der Mackie Thumpv4-Serie

Für den Bassbereich stehen zwei Subwoofer zur Verfügung, die auf die Lautsprecher abgestimmt sind. Beide Modelle arbeiten ebenfalls mit mit einer Class-D-Endstufe mit 1.400 Watt und erreichen jeweils einen maximalen Schalldruck von 132 dB.

Mackie Thump15Sv4

Der Mackie Thump15Sv4 ist mit einem 15-Zoll-Lautsprecher ausgestattet und deckt Frequenzen bis 27 Hz ab. Mit seinen 26 kg bleibt er auch noch vergleichsweise handlich.

Mackie Thump18Sv4

Der größere Mackie Thump18Sv4 geht bis auf 25 Hz hinunter und bringt fast 32 kg auf die Waage. Zur Anpassung an verschiedene Lautsprecher stehen bei beiden Subwoofern mehrere fest definierte Trennfrequenzen zur Verfügung, dies lässt sich aber auch manuell einstellen.

Die Anschlüssen für Ein- und Ausgänge sind als XLR ausgeführt, wodurch sowohl weitere Lautsprecher als auch weitere Subwoofer unkompliziert eingebunden werden können. Ergänzt wird die Ausstattung durch eine Taste für die Phasenumkehr, eine Pegelregelung und die Möglichkeit, zwischen dem Mono- und Stereobetrieb zu wählen.

Einsatzbereiche der Mackie Thumpv4-Serie

Die neue Mackie Thumpv4-Serie deckt typische kleine bis mittelgroße Anwendungen im mobilen Beschallungsbereich ab, wie beispielsweise DJ-Einsätze, kleinere Live-Auftritte und reine Sprachbeschallungen. Durch die Kombination aus Lautsprechern und Subwoofern lässt sich die Anlage je nach Bedarf erweitern und ist optimal aufeinander abgestimmt. Die Lautsprecher sollen ab Mai erhältlich sein, die Subwoofer sollen dann im Juni folgen.