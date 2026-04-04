Wenn Tasten Geschichte schreiben, Folge 1

Heute startet ein neue Serie: „Magic Vintage Moments“. Ich möchte darin Momente präsentieren und bahnbrechende Auftritte oder Studioaufnahmen zeigen, die Musikgeschichte geschrieben haben. Ob das nun Jon Lord von Deep Purple an der Hammond war, Steve Wonder am Minimoog oder Joe Zawinul, der schon 1966 für seinen Hit „Mercy, mercy, mercy“ das Klavier mit einem Wurlitzer Piano tauschte.

ANZEIGE

Magic Vintage Moments – Wenn Tasten Geschichte schreiben, Folge 1

Einleitung

Diese Momente der „Tastenpioniere“ haben eines gemeinsam: Sie entstanden nicht durch Zufall. Sie wurden von Musikern erschaffen, die die Grenzen ihrer Instrumente ausloteten und dabei Klangfarben, Groove und Emotionen entdeckten, die man vorher so noch nie gehört hatte. In den 1960er-, 1970er- und 1980er-Jahren waren diese Instrumente oft noch neu und mitunter unberechenbar. Musiker mussten lernen, mit deren Macken umzugehen, um das größtmögliche Potenzial aus diesen Instrumenten zum Vorschein zu bringen.

Diese Folge 1 startet vorerst mit Momenten, die mich persönlich schwerst beeindruckt und geprägt haben – eure eigenen „Magic Vintage Moments“ schreibt mir bitte in die Kommentare. Gerne nehme ich sie an einer anderen Stelle auf, um mehr über die Entstehung, die Künstler und den Sound zu erfahren. Es muss aber gar nicht der populäre Hit sein, interessant wären auch unbekannte Aufnahmen oder Auftritte, die euch persönlich beeindruckt haben. Oft stellt sich ja die Frage: Wie haben die das wohl gemacht? Wobei: Es ist vermutlich nicht möglich, immer hinter die Geheimnisse der Entstehungsgeschichte zu kommen. Der Sound steckt ja nicht nur in der Technik der Geräte, sondern vor allem in den Fingern und dem „Soul“ des Ausführenden.

Jon Lord – Intro von „Lazy“ auf „Made in Japan“

Dieses berühmte Album wurde im August 1972 (ich erblickte erst einen Monat später das Licht der Welt) in Osaka und Tokio aufgenommen. Es war die klassische „Mark II“-Besetzung von Deep Purple am Start mit Ian Gillan (voc), Richie Blackmore (git), Jon Lord (keys), Roger Glover (bass+voc), Ian Paice (dr). Dieses Album hatte ich Anfang der 1980er-Jahre auf Kassette, vor allem die Ballade „Child in Time“ mit den hohen Vocals hatte es mir damals angetan. Dieses Live-Konzert strotzt nur so vor Spielfreude und Improvisation. Der Song „Space Trucking“ dauert im Original ca. 4:30 Minuten, auf „Made in Japan“ waren es hingegen nahezu 20 Minuten!

Der Jon-Lord-Sound

Jon Lord spielte meistens eine Hammond C3. Diese wird eigentlich mit einem 6-poligen Kabel an ein Leslie angeschlossen. Will man hingegen einen Line-Ausgang haben, muss man seine Hammond modifizieren lassen. Diesen Line-Ausgang braucht man aber, um z. B. Effekte einzuschleifen oder wie bei Jon Lord die Orgel über Marshall-Stacks zu spielen. Jon Lord ist ja bekannt für seinen verzerrten Hammond-Sound.

Der Ringmodulator-Sound bei „Lazy“

Der erste von drei Magic Vintage Moments ist das Intro zu „Lazy“, das sich zuerst anhört, als würde ein UFO landen. Dann geht es gleich gewaltig zur Sache. Innerhalb von einer Sekunde kann Lord von diesem Brachial-Sound auf den warmen, cleanen Hammond-Sound wechseln. Dann schickt er die C3 mit dem Ringmodulator wieder 10 Oktaven höher (es gibt kein Video von diesem Konzert, aber ich verlinke euch einfach die Aufnahme auf YouTube).

Schon auf dem Studioalbum gibt es ein langes Hammond-Intro von Lord, auf dem Live-Album geht er aber noch einen Schritt weiter. Er verwendete den RM1 Ringmodulator von Maestro, der eigentlich von Tom Oberheim entwickelt wurde. Auf verschiedenen Videos von damals sieht man auf der Orgel einen kleinen Kasten (den RM1), den Lord sehr gut mit der linken Hand steuern konnte. In Kombination mit der Verzerrung der Marshall-Amps ergibt das ein unglaubliches Soundgewitter, das seinesgleichen sucht!

Dazu habe ich selbst schon ein kurzes Tutorial gemacht. Allerdings verwende ich einen Moogerfooger Ringmodulator. Es kommt dem Originalsound relativ nahe, wie ich finde, aber der Spielwitz und die Virtuosität von Jon Lord bleibt für mich unerreichbar.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. ANZEIGE Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Stevie Wonder – Superstition

Stevie Wonder, einer der einflussreichsten Musiker der Pop-, Soul- und Funk-Geschichte, ist ein echtes musikalisches Genie. Mit 25 Grammy Awards, mehr als 100 Millionen verkaufter Alben hat es der Multiinstrumentalist, der Keyboards, Drums, Bass und Mundharmonika spielt, in die Hall of Fame geschafft.

Der Hohner Clavinet-Sound

Nun zu unserem Magic Vintage Moment: Das Intro zu „Superstition“. Gespielt ist es auf einem Hohner Clavinet D6. Der im baden-württembergischen Trossingen ansässige Produzent von Mundharmonikas und Akkordeons war eigentlich nicht so der Funk-Innovator. Damit ihr euch ein Bild machen könnt, wie Hohner sich das mit dem Clavinet-Sound vorgestellt hat (also gar nicht so im Sinne Stevie Wonders), habe ich mir erlaubt, einen kurze Ausschnitte der originalen Schallfolie, die dem Hohner Clavinet 1 beigelegt war, einzufügen.

Stevie Wonder hat den Spieß einfach umgedreht und das Clavinet in einem funky Kontext verwendet. Das Riff besteht aus mehreren Spuren, deswegen ist es auch nicht möglich, es zu spielen wie im Original. Ein klein wenig ist dieser Riff schon eine Art „Sonderprüfung“ geworden, ob man auf dem Clavinet funky spielen kann oder nicht. Der Riff klingt einfach – er ist es aber nicht. Punkt.

Auf meinem YouTube-Kanal findet sich ein Video, bei dem ich versucht habe, beide Spuren so gut es geht auf einmal zu spielen. Als Clavinet verwende ich allerdings kein D6, sondern ein älteres Modell, ein Clavinet 1 (quasi der Großvater des D6).

Über den Original-Sound gibt es ja viele Thesen. Oft lese ich, Stevie Wonder habe ein Envelope-Filter verwendet und dann lese ich wieder, er hätte es mit einem Wah-Wah gespielt. Ehrlich gesagt kann ich das ENV-Filter nicht hören, es ist durchaus möglich, dass dieser Effekt verwendet wurde.

Der Sound lässt sich heutzutage mit fast jedem Keyboard einfach nachstellen. Meistens bieten schon die Presets einen vernünftigen Clavinet-Sound an. Je nachdem, wonach mir gerade ist, verwende ich verschiedenste Effekte wie einen Phaser, ein Wah-Wah oder ich spiele es komplett clean. Es bleibt immer derselbe Riff, den man sofort erkennt. „Wackelt“ einmal beim Solo-Intro etwas, was vorkommen kann, sind einem die Blicke der ganzen Band sicher.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Jean-Michel Jarre – Oxygène

Jean-Michel Jarre veröffentlichte dieses Album 1976, es gilt als eines der prägendsten Werke der elektronischen Musik und machte ihn weltweit bekannt. Auf dem Album spielt er unter anderem einen ARP 2600, EMS VCS3 oder einen der seltenen RMI Keyboard Computer. Das Album verkaufte sich über 18 Millionen Mal.

Für mich war dieses Album (natürlich auf Kassette – eine schwarze BASF mit orangem Etikett, um genau zu sein) in den frühen 1980er-Jahren die erste Begegnung mit elektronischer Musik. Beim Hören der Kassette bin ich regelmäßig in den Weltraum entschwebt.

Die Eminent 310

Doch nicht der Sound des ARP oder die Windgeräusche des EMS waren für mich so prägend, es war der String-Sound der Eminent 310 Orgel, der hier den Magic Vintage Moment erzeugt. Ist doch dieser Sound dafür verantwortlich, dass eine Verbindung vom Weltraum zur Erde und zur Welt mit den uns bekannten Klängen hergestellt ist. Jarre spielt diese Orgel bei fast jedem Song auf dem Album. Dabei spielt er entweder Akkorde, aber auch Lines oder doppelt bei „Oxygène, Part 4“ das berühmte Synth-Thema.

Eminent war ein niederländischer Hersteller von elektronischen Orgeln und Keyboards. Im Jahr 1972 erschien die Eminent 310, die nicht nur typische „Heimorgel-Sounds“, sondern auch einen besonderen String-Sound an Bord hatte. Das weit berühmtere Solina String-Ensemble erschien erst 1974. Jarre hätte sich also auch für diese entscheiden können.

Leider ist mir nicht bekannt, ob sich die Technik in der Solina String-Machine von der in der Eminent unterscheidet, es klingen beide fantastisch. Eine Solina kostet im Jahr 2026 ca. 1.000,- bis 1.500,- Euro. Eine Eminent 310 bekommt man mitunter sogar geschenkt. Sie braucht natürlich deutlich mehr Platz.

Im Vorjahr bin ich über Umwege zu einer Eminent 310 gekommen – ein Enkel hatte das Instrument seiner Großmutter auf eBay inseriert und ich hatte zugeschlagen. Die Orgel hat mehrere eingebaute Lautsprecher, einen wunderbaren Federhall und die String-Section klingt wirklich fantastisch! Da sie einen Line-Ausgang hat, lässt sich ein Smallstone Phaser anhängen und schon ist man auf den Spuren von Jean-Michel Jarre unterwegs.

Diese String-Machine Presets finden sich heutzutage auch auf allen gängigen Keyboards. Sie klingen nicht schlecht und im Mix würde man einen Unterschied wahrscheinlich gar nicht feststellen. Trotzdem, in diesem Fall muss ich sagen: „Only the real thing!“