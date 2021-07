Magix Music Maker 2022: Einfacher Produktionseinstieg, jetzt mit KI

Version 2022: Noch einfacher Musik machen!

Das Software-Portfolio von Magix umfasst mittlerweile etliche, teils schon seit Jahrzehnten bekannte Programme, darunter Samplitude, Sound Forge, Acid oder Sequoia. Allseits bekannt ist auch der Music Maker, der nun in der Version 2022 vorgestellt wurde. Was lässt sich damit anstellen?

Neue Features des Magix Music Makers 2022

Der Magix Music Maker galt schon immer als eine Software, die einen vergleichsweise einfachen Zugang zur Musikproduktion ermöglichen soll. Erhältlich ist die Software in den drei Versionen Music Maker Free (kostenlos), Plus und Premium. Zusätzlich bietet Magix verschiedene Special-Versionen an, die unterschiedliche Musikstile wie 80s, Trap, EDM oder Hip Hop im Fokus haben. Die Free-Version des Music Makers ist kostenlos, die Plus-Version kostet 59,99 Euro, die Premium-Version 99,99 Euro (später 129,99 Euro). Einen direkten Vergleich was in welcher Version enthalten ist, findet ihr hier.

Eines der neuen Features, der Song Maker AI, ist lediglich in der Premium-Version der Software enthalten und hilft auf Basis von mehreren Soundpools und knapp 50 stilistischen Vorlagen im Handumdrehen eigene Songs zu erstellen. Egal ob einzelne Parts oder komplexe Arrangements, mit dem Song Maker AI soll alles unkompliziert zusammengestellt werden können:

Ebenfalls interessant ist BeatBox, eine virtuelle Groovebox, die in allen drei o. g. Versionen zu finden ist. Plus- und Premium-Version erhalten mit BeatBox Pro aber ein paar extra Features. Fünf authentische Drum-Kits mit vielfältigen Patterns lassen sich hiermit nutzen und per Drag’n’Drop lassen sich die erstellten Patterns direkt auf die Timeline im Arrangement ziehen. Einige vorgefertigte Patterns sind auch bereits enthalten. 12 Drumkits mehr, also insgesamt 17, bieten die Plus-/Premium-Version. Hier sind es auch satte 200 fertige Patterns, aus denen man zur Inspiration auswählen können.

Neue Bedienoberfläche im Magix Music Maker 2022

Insgesamt hat Magix die Bedienoberfläche des Music Makers 2022 überarbeitet und flexibler gestaltet. Dies betrifft vor allem Arranger und Mixer.

Neu hinzugekommen sind diverse In-App-Tutorials, die den Einstieg in die Software noch leichter gestalten. Neue Effekte wie coreFX Delay oder Vintage FX Filtox sind nun mit an Bord, hinzu gekommen ist auch der Orange Vocoder ME von zynaptiq.

Alles in allem scheint der Magix Music Maker weiterhin ein günstiger und guter Einstieg in die Welt der Musikproduktion zu sein. Der Music Maker ist allerdings nur allen Windows-Usern vorbehalten, zu macOS ist die Software nicht kompatibel.