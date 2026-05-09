Verkleinerter & erweiterter Implexus

Majella Audio Compax ist nicht einfach nur eine vereinfachte und günstigere Version des Synthesizers Implexus, sondern hat im Vergleich zu diesem auch neue Features zu bieten.

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Majella Audio Compax – West Coast mit Sequencer

Die Majella-Synthesizer fallen optisch durch ihre halbrunden Displays um die Regler auf, die die Modulationen der entsprechenden Parameter visualisieren. Aber auch konzeptionell unterscheiden sich Implexus und Compax von vielen anderen Mono-Synths, denn sie setzen auf Elemente der West Coast-Synthese.

Im Gegensatz zum Implexus hat Compax jedoch nur einen Oszillator. Außerdem wurde auf das Filter verzichtet, weil mit dem Complex Generator und dem Folder diese Aufgabe in Grunde genommen genauso gut erfüllt werden kann. Zur Modulation gibt es zwei Hüllkurvengeneratoren und einen LFO.

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Neu am Compax ist der integrierte Sequencer, mit dem ein Muster mit bis zu acht Steps erzeugt werden kann. Die Besonderheit liegt hier in der Möglichkeit mit zwei Trigger-Reihen z. B. die beiden Hüllkurven unterschiedlich ansteuern zu können.

Außerdem verfügt Compax über ein Patch-Feld. Einerseits lassen sich hierüber die Elemente der Klangerzeugung mit externen CV/Gate-Signalen ansteuern. Andererseits geben Sequencer, Trigger, Hüllkurven und LFO von Compax ihre Signale aus. Zusätzlich lässt sich ein externes Audiosignal einspeisen, was etwa für einen zweiten Oszillator genutzt werden kann.

Ein genauer Liefertermin steht für den Majella Audio Compax noch nicht fest, das Gerät soll aber noch dieses Jahr erhältlich sein. Der Preis wird voraussichtlich zwischen 600,- und 700,- Euro liegen.