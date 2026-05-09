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Superbooth 26: Majella Audio Compax, Synthesizer

Verkleinerter & erweiterter Implexus

9. Mai 2026

Majella Audio Compax Synthesizer am

Majella Audio Compax ist nicht einfach nur eine vereinfachte und günstigere Version des Synthesizers Implexus, sondern hat im Vergleich zu diesem auch neue Features zu bieten.

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Majella Audio Compax – West Coast mit Sequencer

Die Majella-Synthesizer fallen optisch durch ihre halbrunden Displays um die Regler auf, die die Modulationen der entsprechenden Parameter visualisieren. Aber auch konzeptionell unterscheiden sich Implexus und Compax von vielen anderen Mono-Synths, denn sie setzen auf Elemente der West Coast-Synthese.

Im Gegensatz zum Implexus hat Compax jedoch nur einen Oszillator. Außerdem wurde auf das Filter verzichtet, weil mit dem Complex Generator und dem Folder diese Aufgabe in Grunde genommen genauso gut erfüllt werden kann. Zur Modulation gibt es zwei Hüllkurvengeneratoren und einen LFO.

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Neu am Compax ist der integrierte Sequencer, mit dem ein Muster mit bis zu acht Steps erzeugt werden kann. Die Besonderheit liegt hier in der Möglichkeit mit zwei Trigger-Reihen z. B. die beiden Hüllkurven unterschiedlich ansteuern zu können.

Majella Audio Compax Synthesizer patch

Außerdem verfügt Compax über ein Patch-Feld. Einerseits lassen sich hierüber die Elemente der Klangerzeugung mit externen CV/Gate-Signalen ansteuern. Andererseits geben Sequencer, Trigger, Hüllkurven und LFO von Compax ihre Signale aus. Zusätzlich lässt sich ein externes Audiosignal einspeisen, was etwa für einen zweiten Oszillator genutzt werden kann.

Ein genauer Liefertermin steht für den Majella Audio Compax noch nicht fest, das Gerät soll aber noch dieses Jahr erhältlich sein. Der Preis wird voraussichtlich zwischen 600,- und 700,- Euro liegen.

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der jim RED

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  1. Profilbild
    Nvelope AHU

    So sehr – soweit zu erkennen – auf der Gerätefront die Regler und Schalter mit ‚ordentlich‘ Platz dazwischen getrennt sind: das Patchfeld ist mit seiner unübersehbaren Enge und Gedrängtheit eine klare Zumutung.
    Ein 3,5 mm-Klinkenstecker muss zwingend mit 2 etwa gegenüberliegenden Fingern gefasst (quasi eingeklemmt) werden, um ihn in eine Buchse einzustecken oder daraus herauszuziehen – DAS ist hier schlichtweg unmöglich!

    Um im Inneren des Patchfeldes Stecker herauszuziehen, muss her wohl am Kabel (wow !) gezogen werden … das Einstecken eines Steckers in eine Buchse ist eigentlich nicht möglich, ohne mit einem Fingernagel den oberen Steckerkragen in diesem Gedränge zu identifizieren und dann zu diesen nach unten zu drücken.
    So etwas nenne ich Fehlkonstruktion des Designers – ich verstehe nicht, wieso Geräte schon im (Design-)Ansatz dermaßen nutzerUNfreundlich gestaltet werden; da hätte es doch andere und deutlich übersichtlichere und anwendungsfreundlichere Möglichkeiten gegeben, die Frontplatte zu gestalten …

    2. Mehr anzeigen
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