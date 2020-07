Majella Audio zeigt (ein wenig) vom Synthesizer Implexus

Synth mit Complex-Oszillator

Majella Audio aus den Niederlanden geben auf Facebook erste Eindrücke zu ihrem ersten Synthesizer Implexus, der mit einer interessanten Oszillatorsektion ausgestattet sein wird.

Majella Audio ist bislang noch wenig bekannt, da sie nur eine kleine Serie an Eurorack-Modulen produzieren, die nicht durch spektakuläre Features auffallen. Mit Implexus hingegen könnte sich der Bekanntheitsgrad der Firma deutlich erhöhen.

Noch gibt zu Implexus nur das zu erfahren, was ein Teilbild des Prototypen zeigt, und das ist die Oszillatorsektion. Es gibt einen Complex Generator und einen Basic Generator (ferner ist in der Mix-Sektion ein Sub-Oszillator zu erkennen). Bei „Complex“ denkt man natürlich sofort an Buchla und das Konzept der dynamischen Klangformung bereits auf Oszillatorebene. Das scheint hier auch der Fall zu sein. Es gibt lineare FM durch den Basic Generator und einen Wave Folder. Mit der Regler Harmonics in der Mitte wird offenbar von Dreieck bis Sägezahn (?) geblendet.

Implexus besitzt aber auch ein Filter, wie der Cutoff-Regler verrät, wodurch das Buchla/West Coast-Konzept offenbar erweitert wird.

Zur weiteren Klangerzeugung gibt es noch keine Informationen. Aber ein Bild des unlackierten Gehäuses gibt eine Vorstellung von der Größe des Gerätes und der Anzahl der weiteren Bedienelemente. Hier fällt auf, das neben den Reglern des Complex Generators auch noch anderen Funktionen mit einem halben LED-Kranz ausgestattet sein werden.

Das ist leider schon alles an Fakten, was bislang bekannt ist. Aber man kann davon ausgehen schon sagen, dass es sich lohnt, die weitere Entwicklung des Majella Audio Implexus weiter zu verfolgen.