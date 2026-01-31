Majetone Pantomime 4, Freeware Plug-in

Synthesizer mit re-amped Sounds

Majetone Pantomime 4 ist ein Synthesizer Plug-in, das anstelle von herkömmlichen Oszillatoren speziell aufbereitete Samples nutzt. Mit dem Freeware Plug-in lassen sich recht ungewöhnliche und spacige Sounds erzeugen.

Majetone Pantomime 4 mit re-amped Sounds

Pantomime 4 ist eine kostenlose Version von Dream Kit: Zenith und verwendet das gleiche GUI. Lediglich die Auswahl und Anzahl der Klangquellen, Reverb-Algorithmen und Presets sind hier begrenzt.

Das Plug-in verfügt über zwei Oszillatoren. Es gibt zwar nur 25 Klangquellen zur Auswahl, doch bei diesen handelt es sich um komplexe Multisamples (ca. 2 GB), die aufwendig über Verstärker und mehrere Mikrofone aufgenommen wurden. Die drei Mic-Positionen Close, Overhead und Room lassen sich im Plug-in frei mischen.

Zur Auswahl stehen klassische Oszillatoren, Instrumente und Klänge von einfachen Home-Keyboards. Durch das Reamping haben die Sounds jedoch einen völlig eigenen Charakter, der sich durch die Mix-Funktion anpassen lässt.

Beide Oszillatoren haben eine eigene Filtersektion, EQ, Arpeggiator, Modulatoren und eine Effektsektion mit Distortion, Reverb und Delay. Zur Unterstützung des Sounds ist ein zusätzlicher Suboszillator mit eigener Lautstärkehüllkurven vorhanden.

Majetone Pantomime 4 ist in den Formaten VST3, AU und AAX (macOS, Windows) verfügbar. 32-Bit-Systeme werden nicht unterstützt.

Wer das Konzept und die Klangästhetik interessant findet, sollte mal einen Blick auf den großen Bruder Dream Kit: Zenith werfen. Für dieses Plug-in wurden Drums und Percussion so aufgenommen und editiert, dass sie sich als spielbare Klänge verwenden lassen. Die 120 Klangquellen haben bis zu 38 Velocity-Layer und bestehen aus insgesamt ca. 42.000 Einzel-Samples (ca. 22 GB). Dieses Plug-in kostet 103,95 Euro.